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التربية: المدارس تتمتع بالجاهزية في موسم المنخفضات

11/20/2023 11:25:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
آلاء مظهر






عمان- فيما بدأت تباشير الأجواء الشتوية تؤثر على المملكة، أكدت وزارة التربية والتعليم جاهزية مدارسها لاستقبال الطلبة، لا سيما مع بدء المنخفض الجوي الذي تتأثر به البلاد حاليا.
وبقيت المملكة امس تحت تأثير المنخفض الجوي الذي طرأ اول من امس، على المملكة وصنف من الدرجة الثالثة، ليصبح باردا وغائما وعاصفا وماطرا، وتكون هذه الأمطار غزيرة ومترافقة مع حدوث العواصف الرعدية.
الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة، قال إن الوزارة هيأت الوسائل التي من شأنها حماية الطلبة كالتدفئة، والتأكد من جاهزية الأبواب والشبابيك والبنية التحتية المدرسية بشكل كامل.
وأضاف المساعفة في تصريح لـ"الغد" امس، أن الوزارة عممت في وقت سابق على مديرياتها، بضرورة استكمال استعداداتها لاستقبال الشتاء، واتخاذ الاحتياطات لتوفير البيئة المدرسية الآمنة ومتطلبات السلامة العامة، وإجراء الصيانة المدرسية حرصا على سلامة الطلبة والمعلمين.
وأشار إلى ضرورة التأكد من صلاحية المدافئ وخزانات الوقود وجاهزيتها للاستعمال في الوقت المناسب، وعدم تكليف الطلبة بجمع التبرعات لغايات التدفئة أو إشعال المدافئ أو تنظيفها أو نقلها من غرفة لأخرى، حفاظا على سلامتهم، ووضع المدافئ في أماكن آمنة وبعيدة عن مناطق مرور الطلبة وتجنيبهم العبث بها.
وشدد على أهمية تفقد أماكن تصريف المياه على أسطح المدارس وساحاتها وشبابيك وأبواب الغرف الصفية، وتفقد البوابات الرئيسة والخارجية، والتأكيد على جاهزية طفايات الحريق وصلاحية تعبئتها، بما يحقق السلامة العامة في الغرف الصفية ومحيط المدرسة.
وبين أن المدارس عادة ما تنفذ حملات توعوية لطلبتها بأمراض الشتاء وكيفة الوقاية منها، بالتنسيق مع مسؤول الصحة المدرسية في مديرية التربية والتعليم والجهات الرسمية الأخرى.
بدوره، أكد مدير إدارة الأبنية والمشاريع الدولية بوزارة التربية والتعليم عصام ابو احمده، أن الأبنية المدرسية جاهزة لاستقبال الطلبة.
وبين ابو احمده لـ"الغد"، أن هناك غرفة طوارئ مشكلة طوال العام في المديريات، تعالج الملاحظات التي تصلها من الميدان فورا، بغية توفير بيئة مدرسية آمنة، للحفاظ على سلامة الطلبة والكوادر الإدارية والتدريسية.
وأوضح ان الوزارة أوعزت ضمن استعداداتها للشتاء، الى أقسام الأبنية المدرسية في مديريات التربية والتعليم، بتفقد أماكن تصريف المياه على أسطح المدارس والبوابات والأسوار، وإجراء العزل لمنع تصريف المياه من الأسطح.
وبلغت التكلفة الإجمالية، بحسب أبو احمده، لمشاريع الصيانة التي نفذتها الوزارة للأبنية المدرسية (عددها 800 مدرسة) من بداية العام الحالي وحتى الآن نحو 12.5 مليون دينار.
واشار الى أن عدد المدارس التي فيها مكيفات بلغ 1436 مدرسة، و291 مدرسة فيها تدفئة مركزية، فضلا عن 560 مدرسة تعمل وفق الطاقة الشمسية.
ولفت أبو احمدة، أن هناك محطتين شمسيتين تزود 80 مدرسة في المفرق ومعان بالطاقة، مبينا ان بقية المدارس أمنت بصوبات، لافتا الى أن الوزارة زودت عددا من المدارس بصوبات جديدة، ووزعت صوبات احتياطية للمديريات لتأمين المدارس بحاجتها.
وكان نحو 455799 طالبا وطالبة في 3790 مدرسة، خضعوا في العام 2021/2022 لفحص دوري، شمل الصفوف الأول والرابع والسابع والعاشر، بحسب التقرير الإحصائي السنوي للعام 2022.
ويظهر تقرير منشور على موقع وزارة الصحة، إصابة 2546 طالبا وطالبة بأمراض في الجهاز التنفسي، في حين بلغ عدد المصابين بالتهاب الحلق واللوزتين 4077، بالإضافة إلى 5201 بتضخم اللوزتين.
الى ذلك، توافق مختصون تربويون على أن المناخ والجو الصفي المناسب، من أركان العملية التربوية الناجحة، وقال الخبير التربوي عايش النوايسة، أن البيئة والمناخ الصفي المناسبان، عوامل هامة بالنسبة للطلبة وركن أساسي في عمليات التعلم والتعليم.
وبين أن ضمان تحقيق تفاعل صفي فعال، مرتبط بتوفير بيئة صفية على درجة عالية من الجاهزية، وهذه البيئة تشمل جانبين، هما المادي المتعلق بترتيب المقاعد، والتهوية والإنارة والتدفئة أدوات التعليمية.
أما الثاني، بحسبه، فيتمثل بالجانب النفسي المتعلق بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي العاطفي للطلبة، لافتا الى ان كلا الجانبين يكملان بعضهما، لذلك لا يمكن تحقيق تفاعل صفي نشط، ما لم يكن هناك بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للتعلم.
وشاطره الرأي أستاذ علم النفس والإرشاد النفسي المشارك في جامعة فيلادلفيا د. عدنان الطوباسي، إذ رأى بأن من أركان العملية التربوية الناجحة، تهيئة المناخ الصفي المناسب لمساعدة الطالب والمعلم على التفاعل والنقاش الذي يثري التحصيل والمعرفة.
وقال الطوباسي لـ"الغد"، إن الجو النفسي للغرفة الصفية والبيئة التعليمية يتطلبان توفير وتجهيز كل ما يلزم الطالب والمعلم من سبل الراحة، بما فيها التدفئة الجيدة في الشتاء، والتبريد المناسب في الصيف.
واكد أن موسم الشتاء ذو أبعاد متنوع نفسيا على الطلبة وذويهم والهيئات التدريسية، لافتا الى أن هذا الفصل، يشهد إرباكات كثيرة قد تسهم بإبعاد الطلبة عن مدارسهم، لا سيما في بعض المدارس غير المجهزة له، بحيث تكثر الغيابات عند الطلبة نتيجة البرد القارس.
وبين الطوباسي، أن إجراء الوزارة الصيانة الدورية للمدارس، يحقق الأمن والاستقرار النفسي للطلبة، ويجعلها بيئة محفزة وجاذبة لهم.

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