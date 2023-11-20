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انتقال العروة وتأخرها في الأغوار يرفع أسعار الخضراوات والفواكه

11/20/2023 11:25:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالله الربيحات






عمان- أكد خبراء زراعيون، أن ارتفاع بعض أصناف الخضراوات والفواكة الفترة الحالية، يعود لانتقال العروة وتأخرها في مناطق الأغوار الزراعية، كما أن مزارعين عديدين لم يتوسعوا في عمليات الزراعة العام الحالي لتخوفهم من اي خسائر قد تلحق بهم، وإغلاق التصدير حاليا، ما سيؤدي لقلة العرض وارتفاع الطلب.
رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام، بين أن ارتفاع بعض أصناف الخضراوات والفواكه حاليا، يعود لانتقال العروة، كما أن موجات الحر في الأشهر الماضية، أثرت على الإنتاج ومرحلة العقد، بالاضافة الى ان كثيرا من المزارعين لم يتوسعوا في زراعتهم العام الحالي بسبب الخسائر التي تعرضوا لها في أعوام ماضية، مبينا ان عمليات التصدير متوقفة بسبب الأوضاع الإقليمية في المنطقة، وانعدام خلق أسواق جديدة.
واضاف خدام، ان مزارعين عديدين تعرضوا لخسائر موسمية جراء الاضطرابات المناخية التي يشهدها المناخ في العالم، إذ تغير طول موسم الشتاء وكمية الأمطار الهاطلة، مبينا أن المزارعين مرهقون، إذ إنهم عانوا العام الماضي من خسائر كبيرة، جراء الانخفاض الحاد في الأسعار وتراجع التصدير بشكل.
الباحث في المركز الوطني للبحوث الزراعية حسان العسوفي، بين أن كميات الخضراوات والفواكه التي تدخل السوق متذبذبة حاليا، موضحا بأن الموسم الزراعي في الأغوار تأخر نوعا ما هذا العام، وبالتالي هناك فجوه بين العروات الزراعية جراء التغيرات المناخية في العالم.
وكشف مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران، أن عوامل عديدة أثرت على الإنتاج الزراعي للعام الحالي، أدت لتراجع الكميات الواردة لأسواق الجملة المركزية، ومن هذه العوامل، ارتفاع تكاليف الزراعة بخاصة أجور الأيدي العاملة التي تشكل 60 % في العملية الإنتاجية، وعدم وجود مصادر تمويل للمشاريع، بعد عزوف الوسطاء عن تمويل المزارعين، لعدم وجود مردود مادي للعملية الزراعية، ولتدني أسعار المنتجات، وهذا الأمر أدى لعزوف المزارع عن الاستثمار في الزراعة.
كما أن هناك عاملا خطرا، وهو اشتغال وافدين من جنسيات غير أردنية في استثمار آلاف الدونمات الزراعية، واحتكار الأصناف الزراعية، كالبطاطا.
ولفت الى أنه قد تجد بأن مزارعا وافدا واحدا يستمثر في الأراضي الزراعية، يزرع اكثر من 5000 دونم وحده من هذه المادة، وفيما يخص وادي الأردن، نجد بأن هناك عزوفا من المزارعين الأردنيين والمستثمرين في القطاع يزيد على 30 %، ناهيك عن ارتفاع اسعار مستلزمات الإنتاج، في ظل الحاجة للاهتمام بالأمن الغذائي، حتى نتمكن من حماية هذا الأمن، في ظل ما يجري في المنطقة من أحداث.
يشار إلى أنه وبحسب النشرة اليومية للسوق المركزي فقد دخل للسوق امس 3965.541 طن خضراوات والفواكه وورقيات.

MENAFN20112023000072011014ID1107461043

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