من محمد الدرة لـ شام.. عن أطفال فلسطين الذين لا يشبهون أحدا

يسعى الأطراف المشاركون في الحروب، إلى تحقيق انتصارات عسكرية وسياسية، ويسيرون في سبيل تحقيق تلك الأهداف، غير عابئين بالخسائر الإنسانية، ولا شك أن الأطفال هم الخاسر الأول في الحروب والصراعات بكل مكان حول العالم، وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط التي تعيش على صفيح ساخن، وتعج بالصراعات والعنف وآخرها الحرب الغاشمة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والتي تستهدف بالأساس المدنيين.



وعلى الرغم من وجود عدة قوانين تحمي حقوق الأطفال، ووجود منظمات تركز بشكل أساسي على الدفاع عن حقوق الأطفال، وعلى رأسهم المنظمة الأممية يونسيف، إلا أن هذا لم يمنع قوات الاحتلال الاسرائيلي من ارتكاب جرائم بشعة بحق أطفال قطاع غزة.



ولسخرية القدر، يـأتي احتفال منظمة يونسيف، بيوم الطفل العالمي القادم، والذي يحتفل به العالم يوم 20 نوفمبر كل عام، وسط حالة من الفزع والرعب يعيشها أطفال فلسطين، ومجازر وفظائع ترتكب بحقهم، وهو ما جعل الأطفال رمز وأيقونة للقهر والظلم الذي يتعرضون له في الصراعات في المنطقة، فمنذ الطفل محمد الدرة، وحتى الطفلة شام، لم يتغير المشهد كثيرا في فلسطين، حيث تحولت أصواتهم كصوت صارخ يشجب الأزمة الإنسانية.



محمد الدرة "الأيقونة الأبدية للقضية الفلسطينية"









23 عاما مرت على استشهاد محمد الدرة، الطفل الذي فقد حياته وهو بين يدي والده، يوم 30 سبتمبر 2000، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهي الواقعة التي كانت تحت أنظار العالم، فكان محمد يختبئ في أحضان والده خوفًا من الرصاص، إلا أن حضن والده يبدو أنه لم يكن حصينًا للغاية، ولم يكن قادرًا بما فيه الكفاية على حمايته من وابل الرصاص الحي، والذي فقد حياته على إثره، على مرأى ومسمع من الجميع، وكانت صورته تحتل جميع شاشات التلفزيون حول العالم، وهو المشهد الذى تحول فيما بعد لأيقونة عن القضية الفلسطينية، فلا يمكن في مكان أن تذكر القضية الفلسطينية دون أن تتذكر ملامح محمد الدرة.



شام.. "إسرائيل تغتال براءة الأطفال"









كذلك احتلت الطفلة شام، قلوب الكثيرين، بعد أن انتشر فيديو لها، وهي تجلس في إحدى المستشفيات، بينما يقوم أحد الأطباء بمسح وجهها، من الدماء التي تسببت فيها غارة إسرائيلية، بينما تبدو ملامح الطفلة وكأنها في عالم آخر، لا تعي ما يدور حولها، حتى لم تقم بالصراخ أو البكاء، وظلت مستكينة بيدي الطبيب وكأنها دمية.

واشتعلت منصات التواصل بفيديو الطفلة الذي انتشر كالنار في الهشيم، وأبكت الكثيرين، ولم يسترح البعض إلا بعد أن اطمئنوا على سلامتها وتواجدها وسط عائلتها، إذ انتشرت شائعات عن ارتقاءها شهيدة صغيرة، إلى أن عاد ناشطو "فيسبوك" و"إكس"، لنفي الخبر، ونشروا صور لها برفقة شقيقها.

"شام" أصبحت أيقونة لأطفال غزة، وما يعانونه، حتى صغر سنها لم يكن شفيعا لها لدى قوات الاحتلال الغاشمة، التي قصفت المنازل فوق رؤؤس ساكنيها، وكدليل حي على الجرائم التي ترتكب في حق أطفال فلسطين.





يوسف "شعره كيرلي وأبيضانى وحلو"

وأوقع يوسف الذي وصفته والدته بأنه "شعره كيرلى وأبيضانى وحلو وينه حبيبي" في خلال رحلة البحث عنه، قلوب العالم، بعد أن تم العثور عليه شهيدا، إذ قضى والده الطبيب الفلسطيني محمد حميد أبو موسى، حوالى 20 دقيقة بحثا عن ابنه، بين غرف الإنعاش والطوارئ لتنتهي رحلة البحث بنتيجة مؤلمة لوالدي الطفل وللجميع، إذ عثروا على يوسف "أبو شعر كيرلى" جثة هامدة.

المشهد القاسي أبكى القلوب قبل العيون، وأصبح يوسف ليس فقط "شعره كيرلى وأبيضاني وحلو"، لكن أيضا نموذجًا وأيقونة أخرى للقضية الفلسطينية، وحالة معبرة عن حال أطفال قطاع غزة، الذين أصبحوا الضحايا الأكثر تعرضًا للانتهاك وسط تعالي أصوات الرصاص والقنابل في غزة.الطفلة سوار طوطح

تمسك بيدها قطعة خبز ملطخة بالدماء









ومن بين ويلات الحرب على غزة أيضًا، برزت لقطة لم تختلف في قسوتها عن سابقيها، حيث الصورة التي أدمت القلوب وجعلت الجميع يبكي ضحايا مستشفى المعمداني، وبينهم الطفلة الصغيرة المتمسكة بقطعة الخبز في يديها الملطخة بالدماء.



وعلى ما يبدو أن قطعة الخبز الصغيرة هذه كانت طعامها الوحيد في هذه الليالي الدامية التي مرت على إخواننا الفلسطينين، وهى لقطة تحدث العالم عن خزي وعار سيلحق جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى تقوم الساعة بينما هم يسفكون دماء الأطفال والأبرياء من المدنيين العزل.



الطفلة صاحبة الصورة الشهيرة هي "سوار طوطح"، التي تعرض منزلها في حي الزيتون بقطاع غزة، للقصف من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، ونقلت على إثره لتلقى العلاج داخل مستشفى المعمداني، الذي تعرض للقصف أيضًا من قوات الكيان الصهيوني، ليجرى نقلها مرة أخرى إلى مستشفى الشفاء، وكان وجه الطفلة مغطى بالدماء وعلامات الحزن والصدمة تسيطر عليها. -اليوم السابع



