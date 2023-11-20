-->

Tuesday, 21 November 2023 08:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكابينت يعطى الضوء الأخضر لإتمام صفقة أسرى وبانتظار رد حماس

11/20/2023 11:24:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



القدس المحتلة- قالت هيئة البث الإسرائيلية "كان" مساء اليوم الاثنين، إن مجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) أعطى ضوءا أخضر للمستوى السياسي الإسرائيلي لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس تشمل هدنة إنسانية وإطلاق سراح أطفال ونساء من الطرفين.
وأضافت الهيئة أن إسرائيل وافقت على شروط حماس لإنجاز الصفقة، مشيرة إلى أن الكرة الآن في ملعب حماس. -(بترا)

MENAFN20112023000072011014ID1107461030

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث