الكابينت يعطى الضوء الأخضر لإتمام صفقة أسرى وبانتظار رد حماس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
القدس المحتلة- قالت هيئة البث الإسرائيلية "كان" مساء اليوم الاثنين، إن مجلس الوزراء المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) أعطى ضوءا أخضر للمستوى السياسي الإسرائيلي لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حماس تشمل هدنة إنسانية وإطلاق سراح أطفال ونساء من الطرفين.
وأضافت الهيئة أن إسرائيل وافقت على شروط حماس لإنجاز الصفقة، مشيرة إلى أن الكرة الآن في ملعب حماس. -(بترا)
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