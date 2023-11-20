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2 % من الغزيين بين شهيد وجريح ومفقود و70 % نازحون

11/20/2023 11:24:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سيف السيد






عمان- مع غروب شمس اليوم الخامس والأربعين لعدوان الاحتلال الفاشي على قطاع غزة، أمسى 2.1 % من الغزيين في مصاف الشهداء أو الجرحى أو المفقودين، و70 % من سكان القطاع نازحون.
فبحسب المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، بلغ عدد شهداء القطاع 13 ألفا، فيما تضم السجلات 30 ألف جريح، أما المفقودون فبلغ عددهم 6 آلاف حتى مساء أمس، يقدر أن معظمهم تحت أنقاض القصف الوحشي المستمر منذ بدء العدوان.
ومجموع هؤلاء الشهداء والجرحى والمفقودين، التي تمثل 2.1 % من الغزيين، يبلغ 49 ألفا، من أصل 2.3 مليون غزي يقطنون القطاع بحسب آخر الإحصاءات الرسمية.
أما بخصوص النازحين، فبلغت نسبتهم من سكان القطاع 70 %، ليبلغ عددهم 1.6 مليون شخص من مختلف أنحاء القطاع، مقارنة مع العدد الإجمالي للغزيين البالغ 2.3 مليون، بحسب تقارير أممية.
ويعيش الآن ما يقرب من 830 ألف نازح داخليا في 154 منشأة تابعة للأونروا في جميع محافظات قطاع غزة الخمس، بما في ذلك الشمال، وهناك 670 ألف نازح في 97 منشأة في المناطق الوسطى وخانيونس ورفح.
وواصلت آلة القتل الفاشية أمس استهداف المنشآت الصحية في قطاع غزة، حيث استمر القصف على مستشفيي الإندونيسي والعودة في شمالي قطاع غزة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات الاحتلال تفرض حصارا على المستشفى الإندونيسي الذي يؤوي نحو 700 شخص من الطواقم الطبية والجرحى، إضافة إلى النازحين، وحذرت من تكرار ما فعله الاحتلال في مجمع الشفاء الطبي.
وضمن تجاوز الاحتلال جميع الخطوط بألوانها المتعددة من الحمراء فما فوقها، وبعد استهدافه الأطفال والنساء والمدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس، طال عدوانه الإرث الإنساني، متعمدا تدمير المعالم الأثرية الفلسطينية في القطاع.
ووثق المرصد الأورومتوسطي هجمات جوية ومدفعية شنها جيش الاحتلال على مواقع تاريخية عديدة تشكل الجزء الأبرز في التراث الثقافي في قطاع غزة، بما في ذلك مواقع أثرية ومبان تاريخية ودور العبادة والمتاحف ما أدى إلى دمار وأضرار كبيرة فيها.
وأكد المرصد أن القانون الدولي الإنساني يحظر في كافة الظروف الاستهداف المتعمد للمواقع الثقافية والدينية (التي لا تشكل أهدافا عسكرية مشروعة ولا ضرورة عسكرية حتمية)، ولا سيما اتفاقية لاهاي لعام 1954 بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح والبروتوكول الثاني للاتفاقية لعام 1999.
وأشار الى استهداف جيش الاحتلال المسجد (العمري الكبير) التاريخي وسط مدينة غزة، وتدمير مئذنته التي يعود تاريخ بنائها إلى 1400 عام، علما بأنه المسجد الأكبر والأقدم في قطاع غزة، بمساحة تبلغ نحو 4100 متر مربع فيما كانت تبلغ مساحة البناء 1800 متر مربع.
وذكر المرصد استهداف الاحتلال ثلاث كنائس تاريخية في قطاع غزة، لا سيما كنيسة القديس (برفيريوس) العريقة، وتعد أقدم كنيسة في غزة ويعود تاريخ البناء الأصلي للكنيسة إلى عام 407 ميلادية فوق معبد وثني خشبي يعود لحقبة سابقة.

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