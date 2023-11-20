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بلدية جرش الكبرى تتعامل مع 42 ملاحظة خلال المنخفض الجوي

11/20/2023 11:22:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
صابرين الطعيمات






تعاملت كوادر فرق الطوارئ في بلدية جرش الكبرى خلال 48 ساعة الماضية مع 42 ملاحظة توزعت بمختلف مناطق البلدية.
صنّفت ثلاثة منها بالحالات الخطرة و تمثلت بسقوط عمود كهرباء يحمل كابلات و وحدة إنارة قرب دوار الثورة العربية الكبرى في جرش و انهيار جدار طوب لمنزل بمنطقة سوف بطول 20 مترا بأرتفاع مترا واحدا و انهيار سلسال حجري لمنزل في سوف أدى لإغلاق جزئي لشارع عام.
و توزعت باقي الملاحظات البالغ عددها 39 حالة ما بين متوسطة و بسيطة تمثلت بحادث صدم لمظلة مواقف الساحة الهاشمية أدى لتلف جزء كبير منها و إغلاقات مؤقتة بمناهل تصريف مياه الامطار نتيجة انجراف اتربة و رمال من مخلفات الأبنية و نفايات ورقية. و سقوط أغصان اشجار و تدفق مياه لمنازل بعدة مواقع و تجمعات مياه محدودة تم التعامل معها بنجاح.
ولم تسجل أي ملاحظة حول وجود اغلاقات بالموقعين الأكثر سخونة و تعرضا للضرر والمتمثلين بعبارة مجمع القيروان التي تستقبل مياه الأمطار المتدفقة من شمال و غرب المدينة و تصب بمنطقة الشلال مرورا بوسط المدينة. و مناهل دوار جبل العتمات التي تستقبل مياه الأمطار المتدفقة من أحياء شرقي المدينة.
وأثنى رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد هاشم العتوم على جهود كوادر غرف الطواريء الاستثنائية و التي عكست استعدادا مميزا خلال هذا المنخفض. داعيا المواطنين لعدم التردد الابلاغ عن أي ملاحظة على الرقم الموحد ع والذي خصص لإستقبال الملاحظات سواء بالاتصال او برسائل نصية واتساب او الصور والفيديوهات والتسجيلات الصوتية، و بهدف توحيد و تنظيم مصدر تلقى الشكاوى. في حين خصص رقم المركز الرئيسي للطوارئ 0263545040 لإستقبال الاتصالات المباشرة.

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