بلدية جرش الكبرى تتعامل مع 42 ملاحظة خلال المنخفض الجوي

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
صابرين الطعيمات
تعاملت كوادر فرق الطوارئ في بلدية جرش الكبرى خلال 48 ساعة الماضية مع 42 ملاحظة توزعت بمختلف مناطق البلدية.
صنّفت ثلاثة منها بالحالات الخطرة و تمثلت بسقوط عمود كهرباء يحمل كابلات و وحدة إنارة قرب دوار الثورة العربية الكبرى في جرش و انهيار جدار طوب لمنزل بمنطقة سوف بطول 20 مترا بأرتفاع مترا واحدا و انهيار سلسال حجري لمنزل في سوف أدى لإغلاق جزئي لشارع عام.
و توزعت باقي الملاحظات البالغ عددها 39 حالة ما بين متوسطة و بسيطة تمثلت بحادث صدم لمظلة مواقف الساحة الهاشمية أدى لتلف جزء كبير منها و إغلاقات مؤقتة بمناهل تصريف مياه الامطار نتيجة انجراف اتربة و رمال من مخلفات الأبنية و نفايات ورقية. و سقوط أغصان اشجار و تدفق مياه لمنازل بعدة مواقع و تجمعات مياه محدودة تم التعامل معها بنجاح.
ولم تسجل أي ملاحظة حول وجود اغلاقات بالموقعين الأكثر سخونة و تعرضا للضرر والمتمثلين بعبارة مجمع القيروان التي تستقبل مياه الأمطار المتدفقة من شمال و غرب المدينة و تصب بمنطقة الشلال مرورا بوسط المدينة. و مناهل دوار جبل العتمات التي تستقبل مياه الأمطار المتدفقة من أحياء شرقي المدينة.
وأثنى رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد هاشم العتوم على جهود كوادر غرف الطواريء الاستثنائية و التي عكست استعدادا مميزا خلال هذا المنخفض. داعيا المواطنين لعدم التردد الابلاغ عن أي ملاحظة على الرقم الموحد ع والذي خصص لإستقبال الملاحظات سواء بالاتصال او برسائل نصية واتساب او الصور والفيديوهات والتسجيلات الصوتية، و بهدف توحيد و تنظيم مصدر تلقى الشكاوى. في حين خصص رقم المركز الرئيسي للطوارئ 0263545040 لإستقبال الاتصالات المباشرة.
MENAFN20112023000072011014ID1107461009
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.