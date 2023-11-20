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لماذا هدمت حسبة الجورة بإربد دون توفر تمويل المشروع البديل؟

11/20/2023 11:22:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






إربد - مضى ما يقارب 5 أشهر على عملية هدم وإزالة حسبة الخضار والفواكه وسط مدينة إربد والمعروفة بـ "حسبة الجورة"، بقرار من بلدية إربد دون قيامها حتى الآن بالبدء بمشروع استثماري في الموقع كما كان مقررا، بسبب غياب التمويل الذي عولت عليه البلدية على شكل قرض من بنك التنمية بقيمة مليوني دينار.
وكانت البلدية أخلت المئات من أصحاب المحال التجارية الموجودة في الحسبة بعد أن تم إنذارهم، لما تشكله الحسبة من خطورة على حياتهم وحياة مرتاديها وقامت بإنشاء سوق بديل مؤقت لهم في مجمع الأغوار القديم، لحين الانتهاء من إنشاء مشروعها الاستثماري الجديد في الموقع.
والمشروع المنوي إقامته تصل مساحته إلى 8000 متر مربع، وبتكلفة تقدر بمليوني دينار، ويتضمن إنشاء مبنى مكون من طابقين يخصصان لمواقف السيارات، وطابقين لسوق الحسبة، والمشمول بكاميرات مراقبة وحراسة ومصاعد ونظام تبريد،، فيما سيتم استغلال سطحه لمقاه ومطاعم، وإنشاء مواقف وحمامات عامة.
وفي تصريحات صدرت عن رئيس البلدية الدكتور نبيل الكوفحي حينها، قال فيها "إن كافة المخططات والتصاميم للمشروع الجديد جاهزة لطرح عطائها، متوقعا إنجاز المشروع الجديد في صيف عام 2025 على أن يتم تشغيله بداية عام 2026، ويشتمل على بناء 150 محلا جديدا ستوزع 76 منها على أصحاب المحال التي أخليت، بينما ستطرح البقية بمزاد علني".
ولفت "بأن عقود التأجير في المشروع الجديد ستكون دائمة وتتراوح قيمتها بين 1000 إلى 3600 دينار سنويا، لا سيما أن بعض العقود الحالية تصل إلى 1600 دينار، وأن الأسعار الجديدة التي حددتها البلدية منصفة وعادلة، خصوصا أن البناء عصري وحديث ومتطور، ويضمن تسوقا آمنا ومريحا ويوفر خدمات جاذبة.
ويتخوف العشرات من أصحاب المحال ممكن أخلوا محالهم وفضلوا الجلوس في منازلهم لحين استكمال المشروع الجديد والعودة لنشاطاتهم مجددا، من عدم إنجاز المشروع بالوقت الذي أعلنته البلدية في ظل عدم البدء بالمشروع، لافتين إلى أنه مضى ما يقارب الـ 5 أشهر منذ هدم الحسبة دون أن ينفذ شيء على أرض الواقع.
وقال محمد سعيد صاحب محل في حسبة الجورة قبل هدمها، "كان الأولى بالبلدية قبل هدم الحسبة وقطع أرزاق مئات الأسر التي تعتاش على هذه الحسبة أن تجد التمويل والمباشرة فورا بإنشاء المشروع الجديد، متخوفا أن يتعثر المشروع لسنوات دون إيجاد التمويل المناسب لإقامته كما هي المشاريع الحكومية الأخرى التي بقيت وعودا من دون تنفيذ".
وأشار إلى أن العديد من أصحاب المحال التجارية في الحسبة القديمة رفضوا الانتقال إلى الموقع البديل المؤقت الذي وفرته البلدية في مجمع الأغوار القديم، لعدم جدواه في ظل عزوف المواطنين عن الذهاب إليه من جهة، وارتفاع إيجارات المحلات بالموقع من جهة ثانية، الأمر الذي يتطلب من البلدية الإسراع في إنجاز المشروع الذي وعدت به.
وقال فراس مسامح إن المشروع متوقف منذ 5 أشهر ولم يتم إنجاز أي شيء على أرض الواقع باستثناء بعض الأعمال التي قامت بها البلدية والمتمثلة بتجريف أرض الحسبة وعمل سياج من الزينكو على الموقع، لافتا إلى أن الموقع تحول إلى مكان للتخلص من النفايات ومخلفات الخضار والفواكه لا سيما وأن الموقع قريب من سوق الخضار.
وأضاف أن العديد من أصحاب المحال التجارية عمدوا إلى إنشاء بسطات للخضار والفواكه في محيط الحسبة القديم بعد أن رفضوا الانتقال إلى الموقع البديل المؤقت، لافتا إلى أن محيط الحسبة بات مكتظا بالبسطات التي تحول دون قيام المواطنين بالتسوق بشكل مريح، ناهيك عن أن الموقع تحول إلى مكرهة صحية في ظل عدم قدرة البلدية على إدامة نظافته بسبب حجم البسطات الموجود فيه.
بدورها، قالت مسؤولة الاستثمار في بلدية إربد الكبرى المهندسة مها الناصر إن المشروع لم يتوقف وإنما ينتظر الحصول على قرض من بنك التنمية بقيمة مليوني دينار كانت البلدية تقدمت بطلبه منذ قرابة 5 أشهر، وعند الموافقة عليه ستباشر البلدية بالمشروع التي أعلنت عنه قبل عملية هدم الحسبة.
وأكدت الناصر أن العمل بالموقع لم يتوقف فبعد عملية هدم الحسبة وإزالة الأنقاض والتي استغرقت أكثر من شهر، باشرت آليات البلدية إربد بجرف الأتربة وتجهيز الموقع للتسهيل على المقاول الذي سيرسى عليه العطاء لتنفيذ المشروع على وجه السرعة، مؤكدة أن إجراءات الحصول على القرض في نهايته.
وأشارت إلى أنه وبعد الحصول على الموافقة على القرض سيتم السير بالمشروع وفق مراحله القانونية بطرح العطاء والموافقات اللازمة، مؤكدة أن مخططات ووثائق المشروع جاهزة للطرح وأنه من المتوقع الانتهاء منه بشكل كامل بداية عام 2026، كما وعدت البلدية أصحاب المحال التجارية.

MENAFN20112023000072011014ID1107461007

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