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النكبة الثانية

11/20/2023 11:16:43 PM
(MENAFN- Al Watan) من الأهمية بمكان أن نتطلع على ما يكتبه العدو، ليس فقط لمعرفة كيف يفكر وكيف يتحرك وما هي نقاط ضعفه ونقاط قوته، بل أيضًا لنعرف كيف يتحدث إلى الداخل وإلى الخارج، هنا تتعرف أكثر على السردية التي لا ينفك ينشرها، ومن هنا نستطيع أن نكتشف التحريف والتزييف ليس فقط في الأحداث ولكن أن نظهر السادية والنظرة الفوقية التي يخاطبون بها العالم لا العرب فقط، ما تقوله أفعالهم بالحرف: ((سوف نفعل ما نريد وإن تجرأ أحد ووقف في طريقنا، علينا وعلى أعدائنا، سوف يتم تدمير الجميع))!
عنوان هذه المقالة هو جزء من العنوان الذي رافق المقالة التي ترجمت لكم أجزاء منها، ظهرت في المجلة الإلكترونية ((جيروساليم أون لاين)) بتاريخ 15 أكتوبر 2023م. وإليكم ما جاء بها مع بعض تعليقاتي:
((النكبة هي ما يسميه العرب هروب سكان فلسطين الانتدابية بعد أن رفض قادتهم وجميع الدول العربية ((حل الدولتين)) الذي وافقت عليه الأمم المتحدة عام 1947. غزت خمسة جيوش الدولة اليهودية لتدميرها وسعى العرب المحليون إلى مهاجمتها من الداخل)). من درس التاريخ يعرف كيف كان وضع الجيوش العربية الخارجة للتو من الاستعمار، ومدى التقدم لدى جيش العدو من تسليح وإعداد وتدريب ودعم! لم يذكر المذابح التي تمت في دير ياسين وغيرها من القرى، لم يذكر تهجير أكثر من 700 ألف فلسطيني بسبب إرهاب تلك الجماعات الإرهابية التي كانت من ضمن قادتها رؤساء للكيان فيما بعد! ثم لاحظوا التلاعب بالكلمات: كلمة ((غزت))، ((الدولة اليهودية)) وغيرها من الكلمات التي يجب أن ترن جرس التنبيه لدى القارئ العربي.
((فشلوا. بعد حرب الاستقلال، التي كلفت حياة 1% من السكان اليهود، ظهرت دولة إسرائيل سليمة، دامية ولكن غير منحنية، ذات حدود موسعة. لكن نصف القدس ضاعت لصالح إسرائيل. لكن ذلك تغير في حرب الأيام الستة، عندما أشعل الهجوم الوقائي الإسرائيلي انتصارًا خاطفًا)). من فمك أدينك، وأنتم الذين تدعون أنكم لم تهاجموا أبدًا إلى بعد أن تم استفزازكم من قبل العرب! ثم القدس ((ضاعت)) لصالح من؟! لاحظوا كيف يتنقلون ما بين ((يهود)) و((إسرائيل)) وما هي إلاّ دولة صهيونية حتى النخاع، تم معاداتها من قبل الكثير من اليهود سواء في الداخل أو الخارج!
((وفي كلا الحربين، تم تهجير عشرات الآلاف من العرب المحليين إلى المناطق المجاورة. وهذا ما يحدث عندما تكون في الجانب الخاسر، أو عندما يكون لديك قادة ضعفاء. ثم لم يطلق عليهم اسم الفلسطينيين لأن تلك الجنسية اخترعت في الستينيات. وكان اليهود هم الفلسطينيين الوحيدين)).
هنا يمكننا أن نقول مجنون يتحدث وعاقل يصغي! كان لدينا قادة ضعفاء أم كان لديكم دعم أمريكي وأوروبي قوي؟! جنسية اخترعت! أم جسم طفيلي زرع في أرض عربية! عشرات الآلاف أم مئات الألوف؟!
((تقدم سريعًا حتى 7 أكتوبر 2023. أدى الهجوم إلى مقتل أكثر من 1100 مدني في يوم واحد، وأكثر من 230 جنديًا. علاوة على ذلك، خلقت المذبحة تهديدًا وجوديا للدولة اليهودية. لقد أدى الفشل الأولي للجيش الإسرائيلي والاستخبارات، والقتل الجماعي للمواطنين، إلى تحطيم هالة الحصانة التي تحيط بإسرائيل. لقد خلقت ضرورة حتمية)).
أنصحهم بقراءة تقرير صحيفتهم ((هآرتس)) بشأن عدد القتلى بنيرانهم! تهديد وجودي؟! هنا معكم حق لهذا هرع رؤساء الغرب لتقديم التأييد والدعم، ولكن التهديد ليس إلا بسبب هشاشة الكيان وبوادر انهياره من الداخل كما حدث من قبل في حرب 73، أرادوا أن يقولوا لكم ((أصمدوا فضحتونا))!
((والإسرائيليون متحدون ومصممون على معاقبة مرتكبي هذه الجرائم ومؤيديهم، وإعادة الردع وتدمير العدو. هناك تأييد ساحق في إسرائيل لهدف الحرب هذه)). نعم بدليل المظاهرات داخل الكيان تطالب بوقف إطلاق النار!
((لا ينبغي لأحد أن يتفاجأ بفرض إسرائيل حصارًا على القطاع، وقطع إمدادات الكهرباء والغذاء والمياه عن غزة. فبعد ما فعله أعداء إسرائيل، وبينما يحتجزون الإسرائيليين والأجانب كرهائن، لن يكون هناك قلق مفرط بشأن حقوق الإنسان. إذا أطلقوا سراح الرهائن، فيمكنهم إنهاء الأمر)). أجانب؟! الكل يعرف أن كل مواطن لديكم عنده أكثر من جنسية! ثم أنتم لا تحترمون حقوق الإنسان في الأوقات العادية هل يردعكم تغيير الأوقات أو الحالات؟!
((وكان القصف الشامل مجرد خطوة أولى، ولم يكن بدون تكلفة. والآن تحذر إسرائيل أكثر من مليون من سكان غزة لإخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا. وتهدف حماس إلى منعهم من القيام بذلك. وتستخدمهم حماس كدروع بشرية)). بدليل شهادات جنودكم ممن تحدث في ((كسر الصمت)) عن استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية!
((ومع تعرض 200 رهينة للخطر المباشر، ومع علمها بالمخاطر العسكرية، فإن إسرائيل تدرك تكلفة أي عمل عسكري. ولكن مخاطر العمل الضعيف، أو النتيجة غير الحاسمة، يُنظر إليها على أنها أكثر تكلفة)). نعم تخلصوا منهم لأن تكلفة ((شاليط)) كانت عالية!
((وتلتزم إسرائيل بإنزال أقصى العقوبات بحماس. سيكون غير متناسب. نعم، قصف شمال غزة وتسوية مبانيه بالأرض سيؤدي إلى الموت والدمار والنفي. وهذا فقط الدفعة الأولى لما فعلته حماس في 7 أكتوبر)). ماذا؟! أين الإنسانية والجيش الأعلى أخلاقيًا في العالم؟! نعم نضع المقولة على الرف مؤقتًا حتى ننتهي من الإبادة، ثم نعيدها للواجهة!
((إن إسرائيل لا تستمتع بمعاناة المدنيين أو تشريدهم (لا فعلا ((حنايين)))، بما في ذلك أولئك الذين دعموا حماس واحتفلوا بهجومها. ومع ذلك، فإن الإسرائيليين مشغولون بدفن موتاهم والتعرف على المفقودين، متحدين حول فكرة عدم السماح للهولوكوست بالحدوث ثانية)). طبعًا لازم ((يدحشوا)) ما حدث لليهود على أيدي النازية، حتى تستعاد مشاعر التعاطف وصورة الضحية، والشعور بالذنب ((يا ظلمة تركتونا نُذبح)) ولم تحركوا ساكنًا لمساعدتنا، ولهذا وجب دعمكم لنا الآن بغض النظر عما نفعل! رغم أن الكثير من اليهود حول العالم اليوم ينادون بأنهم لن يسمحوا بتكرار الهولوكوست على أي أحد!
((هذه لحظة قابلة للتعليم. إن النكبة الثانية، التي أنتجتها مذبحة حماس، تشكل درسًا للعالم، وليس فقط للعرب أو المسلمين، مفاده أن إسرائيل لا يمكن تخويفها أو إضعاف معنوياتها بسهولة. أو أن تذبح بثمن بخس)). نعم كشروا عن أنيابكم، فعلا كنت بدأت أصدق أنكم حمامة سلام وسط غابة من الذئاب!
((إن إسرائيل عازمة على جعل ثمن هجمات الإبادة الجماعية على الدولة اليهودية باهظاً إلى درجة أن أعدائنا وسكانهم سوف يفكرون مرتين في المرة القادمة التي يدعون فيها إلى الجهاد أو يشاركون فيه. وإذا استمرت الهجمات من غزة، فسوف يضطر السكان النزوح إلى الجنوب. وإذا لم يتوقف الأمر، ولم يتم إطلاق سراح الرهائن، فسوف ينتهي الأمر بأهل غزة في صحراء سيناء، من أجل حمايتهم، سواء برضا مصر أو من دونه. هذا هو خيار قيادة حماس ومؤيدي الإرهاب)). قلت لربما نسوا المخالب، ولكن لم تنسوها ممتاز ماذا بعد... أطربونا!
((وهذا ليس كل شيء. إذا كان هناك نشاط عدائي آخر من أي كائن كان.... فإن النكبة الثانية سوف تنتشر. وعندما ينقشع الغبار، لا يسعنا إلا أن نأمل ونصلي، ستصبح إسرائيل مكانًا أكثر أمانًا، وسيتم استعادة الردع والكرامة، ومواطنيها أكثر أمانًا، وهي رسالة واضحة لا لبس فيها يتم إرسالها إلى عالم غير مبالٍ عادةً)). صهاينة وتصلوا؟! ولكن نعم صدقتم هنا ((عالم غير مبالٍ)) ولكن للدم الفلسطيني الذي يسفك على مرمى وأعين الجميع، وهم بكل وقاحة يرددون ((لإسرائيل حق الدفاع عن النفس))!
((إن إسرائيل تدرك تمام الإدراك إمكانية، بل واحتمال، التصعيد. إن الهجوم على إسرائيل من الشمال قد يمهد الطريق لما لا يقل عن هرمجيدون. مجيدو هي المكان الذي جاء منه الاسم، وتنبأ أنبياء إسرائيل أن الشر سيأتي من الشمال)). نعم دولة صهيونية ملحدة تستخدم الدين الآن! فعلا:((لساني ما عدمتو كيف ما بدي ديرتو))!
((ولكن لنعد إلى الجنوب وننتقل إلى قصة توراتية أخرى، وهي قصة شمشون. تم قص شعره بالخداع، وتم إضعافه، وتم أسره، وإذلاله، وربطه بأعمدة معبد فلسطيني، وسخر منه أعداؤه بسبب ضعفه. لكن لم يستغرق الأمر وقتًا طويلًا حتى ينمو شعره مرة أخرى. لم يستطع الفوز. ولكن على الأقل كان لديه القوة للقتال، وهدم الهيكل عليه وعلى معذبيه)). معبد فلسطيني؟! حسب قولكم لم يكن لهم أي وجود من قبل! ونعم لنعد ونقرأ بتمعن لنرى ماذا فعل شمشون من تعدي وقتل وسرقة وغيرها من الآثام في حق الفلسطينيين!
((.... ويقال إن إسرائيل تمتلك بضع مئات من الأسلحة النووية كاحتياط لمواجهة التهديدات الوجودية. وفي السابع من أكتوبر، أصبح هذا الخطر واضحًا وقائمًا. ولن نتمكن من منع تكرار هذه الجريمة ودرء العالم العربي العازم على اختفائنا إلا من خلال إظهار التكاليف المترتبة على محاولة ذبح ألف يهودي، وطمس المنظمة المكرسة لتدمير إسرائيل. ذلك، أو هدم المعبد)). التهديد بالنووي؟! ويقولون إنهم لا يمتلكونه!
((لو كنت رجل مراهنات، لن أختبر الإسرائيليين)). يجب أن يؤخذ هذا التهديد على محمل الجد! يقال: ((إن السلاح بيد المجنون يجرح)) فكيف بيد الهمجي النازي المتوحش!
((إن هذا ليس بخدعة. ستحرر إسرائيل فلسطين من حماس خلال أسابيع أو أشهر. سينتهي هذا الفيلم، ولكن ليس بالضرورة بنهاية سعيدة. وبعد النكبة الثانية التي أثارتها حماس، ربما يمكننا أن نأمل أن يستيقظ الفلسطينيون العقلانيون ومؤيدوهم أخيرًا على الحاجة إلى وسيلة أخرى غير تعليم الأطفال وغسل أدمغة المواطنين لكراهية اليهود وقتلهم)). ستحرر فلسطين؟! كيف! ألم تقل إنه لا يوجد جنسية فلسطينية وأنها مخترعة! ثم من يعلم أولاده الكراهية؟! نرى المقاطع على اليوتيوب من داخل مدارسكم وكيف يتم تعليمهم بكراهية العرب والحث على قتلهم!
((إذا لم يكن الأمر كذلك، فلن يكون لدينا وقت طويل لانتظار التكملة)). الأخ يعتقد أنه ((رامبوا)) الجزء الأول أو ربما الثاني!
لم أترجم هذه المقالة إلا كي يرى ويدرك القارئ النوايا السادية والمتوحشة لهذا الكيان المحتل الغاصب! إنهم يعتمدون على جهل من يصدقهم من العامة لا بالتاريخ فحسب بل بالأديان أيضًا.

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