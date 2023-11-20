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العالم الحديث.. الواقع والحقيقة والواجب والموقف

11/20/2023 11:16:43 PM
(MENAFN- Al Watan) عندما نتحدث عن غزة أو فلسطين بشكل عام، فإننا ننطلق من ثقة بعدالة وعقلانية القضية الفلسطينية، ومن وعي بالتاريخ وإدراك للحقائق على أرض الواقع، ومن إدراك أيضًا لحقيقة الفكر العدواني كمكون بنيوي في العقلية الإسرائيلية والذي تولد من موكب النقص الذي تعرض له اليهود تاريخيًا على أيدي النازيين والذي أفرز هذه الوحشية المهينة والتعذيب الممنهج ضد الفلسطينيين على مسمع ومرأى من العالم المتمدن.
هذا العالم الحديث الذي سمح للصرب بقصف سكان سراييفو والتي قال حينها الرئيس الأمريكي نيكسون عندما شاهد قصف الصرب أحد الأسواق الرئيسية في سراييفو [ إنها حقيقة مرة، ولكن لا يمكن إنكارها، أنه لو كان سكان سراييفو يهودًا أو مسيحيين، لما سمح العالم المتمدن، قصف الصرب سوقًا مكتظًا بالناس].
ولكن هذا العالم المتمدن هو الذي أعطى الضوء الأخضر للإسرائيليين بقصف غزة.
واليوم تمارس إسرائيل العنصرية - وبمشهد من العالم- التدمير والقتل بطريقة عدمية ومجانية وباردة وبأبشع عمل وحشي يتصوره الإنسان بقصد إثارة الرعب العام وقهر وإبادة شعب كامل.
تاريخ طويل من العنف والبطش والإرهاب مارسته وتمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين، وهذا يضعنا أمام حقيقة أن العنف والتهميش والإقصاء طابع علاقة إسرائيل بالفلسطينيين على مدى سنوات طويلة، ولكنه عنف موجه من قبل الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وذلك لغرض فرض سياسة القهر العنصري، فقد عامل الإسرائيليون الفلسطينيين كما لو لم يكونوا بشراً وارتكبوا أكبر الفظاعات الوحشية.
ورغم أن العالم يعترف قانونيًا بإلغاء التمييز العنصري، فإن إسرائيل، تطبق وتمارس أساليب التمييز العنصري ضد الفلسطينيين.
يقول العالم الفيزيائي الشهير ألبرت أينشتاين [لقد وعد العالم بالحرية والعدل، ولكننا لا نزال نرى قوى الحرية تصب النار وتقصف بالقنابل شعوبا، لا لشيء إلا أنها تطالب بالحرية والعدل].
فحرب غزة اليوم كافية لوحدها لنسف كل الشعارات البراقة التى يتظاهر بها الغرب حول حقوق الإنسان.
فما من منطقة تعرض فيها الغرب في العصر الحديث لامتحان قاس مثل الذي يحدث في غزة اليوم والتي وصمها بعض الإستراتيجيين بالفشل الثقافي - الحضاري لدول الغرب الصناعي فقد أصبحت فيه الخيارات الأخلاقية غير خاضعة للمقاييس، وهذا ما حدابعض الباحثين الاجتماعيين، باعتبارها زلزلة في الضمير.
لا ريب بأن الغرب بشقيه الأوروبي والأطلسي لديه مواثيق وتقاليد عريقه وعميقة بمفهوم التضحيات، والغيرية والحس الجمعي تجاه الدفاع عن حلفائه وقد رأينا صورة ذلك في أوكرانيا، وتايوان، وكوريا الجنوبية، واليابان، ونراه اليوم في إسرائيل، وقد دخل عالمنا العربي والإسلامي العصر الحديث وهو يفتقر إلى هذه المفاهيم والتي تعتبر ضمانة حقيقية وقوية فالواجب أن يكون عالمنا العربي والإسلامي صلبًا في مثل هذه المواقف لا في انتظار ما تؤول إليه الأمور، فالنظام الأخلاقي يدور على فكرة التضحية والإلزام، فإذا لم يكن هنالك إلزام، فلن تكون هنالك مسؤولية، وإذا عدمت المسؤولية عدمت العدالة، ولن يكون هنالك مبدأ أخلاقي وإنساني، فالعالم يحتاج الآن إلى قاعدة صالحة للتطبيق الأخلاقي الإنساني والتي قد تكون مسجلة بصورة ما في ضميره. وإن كان لدينا تجربة حية وعملية تجسد علاقتنا الصحيحة والوثيقة بالقضية الفلسطينية، وقاسم مشترك ديني وفكري وأخلاقي وعاطفي ووطني وإنساني مع القضية الفلسطينية، وولاء تاريخي وثيق يحكم علاقتنا بالقضية، منذ الملك المؤسس عبد العزيز والى اليوم ومن بين تلك المواقف القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، والتي استطاعت أن تعبئ الأمة العربية والإسلامية في الوقوف معًا مع القضية الفلسطينية.
فبالرغم من عجز الثقافة الغربية وإخفاقها في تمثل قيم الحق والعدل فهل يرضى هذا العالم فعلًا أن يهجر شعب كامل من وطنه وأرضه في سبيل شعب آخر قادم من الشتات؟.
وهل يكون عدلًا هذا البطش الرهيب والبالغ القسوة الذي يحدث في غزة أمام أنظار العالم والذي هو غير متوافق مع الفكرة الأساسية للعدالة والذي يجعل من الغرب حكمًا وخصمًا في آن واحد؟
فأي نتيجة نستخلصها من هذا العدوان الرهيب الذي يقع على غزة في كل لحظة غير موت الروح، وقساوة القلب، وفقدان العقل، وغياب الضمير.
فإسرائيل بحكم تزمتها العنصري القاطع وجرائمها التي ترتكبها في غزة تتاجر بدماء الأبرياء وترتكب فظاعات وحشية وتمارس أساليب القهر والتطهير العنصري.
عناصر متجبرة في حياة الفلسطينيين، القهر، والرفض، والموت، كفيلة بأن تصنع إنسانا وتخلق وطنًا.

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