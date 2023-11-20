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الدراسات المصرفية اختتم الدفعة الثانية من تسارع قيادة المرأة

11/20/2023 11:04:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتم معهد الدراسات المصرفية وجامعة إتش إي سي باريس الدفعة الثانية من برنامج (تسارع قيادة المرأة)، حيث يعد التعاون الاستراتيجي بين الجانبين مبادرة رائدة تهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في القطاع المصرفي.
ويؤكد هذا التعاون التزام معهد الدراسات المصرفية الراسخ بالتوافق مع مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ووضع نفسه في موقع رائد لتعزيز التنوع والمساواة بين الجنسين في القيادة فيما يعتبر برنامج «تسارع قيادة المرأة» شهادة على تفاني القطاع المصرفي في الشمولية وتنوع الجنســين.
ويعتبر عقد الدفعة الثانية من برنامج «تسارع قيادة المرأة» والذي أقيم في فندق والدورف أستوريا في الكويت في الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر 2023، شهادة على تفاني القطاع المصرفي في تعزيز قوة عمل متنوعة وممكنــة، مستندة إلى توجيهات بنـــك الكويت المركزي والتزام القطاع المصرفي في تعزيز قــــوة عمل متنوعة وممكنة، فإن هذا التعـــاون يشير إلى نهــــج استباقي لتحقيق أهــــداف الاستدامـــــة البيئيــــة والاجتماعيـــة والمؤسسية وتعزيز تقدم المـــرأة في المناصب القيادية.
وتشمل أبرز ملامح التعاون مطابقة معايير الاستدامــــة البيئيـــة والاجتماعية والمؤسسية حيث يعزز هذا التعاون تفاني معهد الدراسات المصرفية في التوافق مع معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مع التركيز على دور المعهد في دعم الممارسات المستدامة في القطاع المصرفي.
ويركز البرنامج أيضا على تنمية المهارات القيادية، حيث يسعى معهد الدراسات المصرفية من خلال البرنامج إلى رعاية مجموعة من القيادات النسائية الموهوبة اللاتي سوف يسهمن في نمو الصناعة المصرفية واستدامتها، كما تتماشى هذه المبادرة مع توجيهات بنك الكويت المركزي، ما يبرز التزام المعهد بدعم السياسات المصرفيـــة الوطنيـــة والمساهمة في تقدم المرأة بالمناصــــب القياديــــة.

MENAFN20112023000130011022ID1107460751

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