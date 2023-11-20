الشرطة الألمانية تطلق النار على رجل يحمل فأسا وتصيبه بجروح خطيرة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أطلقت الشرطة في بلدة دلمنهورست بشمال ألمانيا النار على رجل مسلح بفأس وأصابته بجروح خطيرة يوم الاثنين.
ويقال إن الرجل /25 عاما/ هاجم أفراد الشرطة مسبقا، حسبما أعلنت الشرطة على منصة إكس، تويتر سابقا. وتم تطويق مسرح الجريمة.
ووفقا للمحققين، كان الرجل في حالة من الهياج في مبنى سكني، ثم غادر المبنى وخرب سيارة بفأس. ثم لاحظ أفراد من الشرطة وهاجمهم.
ولم يقدم المحققون في البداية أي تفاصيل أخرى.
وتقع دلمنهورست على بعد حوالي 12 كيلومترا إلى الغرب من مدينة بريمن.
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