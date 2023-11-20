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الشرطة الألمانية تطلق النار على رجل يحمل فأسا وتصيبه بجروح خطيرة

11/20/2023 10:00:30 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أطلقت الشرطة في بلدة دلمنهورست بشمال ألمانيا النار على رجل مسلح بفأس وأصابته بجروح خطيرة يوم الاثنين.

ويقال إن الرجل /25 عاما/ هاجم أفراد الشرطة مسبقا، حسبما أعلنت الشرطة على منصة إكس، تويتر سابقا. وتم تطويق مسرح الجريمة.

ووفقا للمحققين، كان الرجل في حالة من الهياج في مبنى سكني، ثم غادر المبنى وخرب سيارة بفأس. ثم لاحظ أفراد من الشرطة وهاجمهم.

ولم يقدم المحققون في البداية أي تفاصيل أخرى.

وتقع دلمنهورست على بعد حوالي 12 كيلومترا إلى الغرب من مدينة بريمن.

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