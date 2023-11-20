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الشؤون المالية لـ«الوطني» تعتمد تقرير مشروع قانون لربط الميزانية العامة

11/20/2023 7:25:08 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اعتمدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، في اجتماعها أمس بمقر الأمانة العامة في دبي، تقرير مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024.

وترأس الاجتماع خالد الخرجي مقرر اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة الدكتور طارق الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، وعائشة راشد ليتيم، ومروان المهيري، ومنى حماد، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وحضور ممثلي وزارة المالية برئاسة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية.

وجاء في المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة عن مشروع القانون الاتحادي، إنه تم تقدير إيرادات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2024 بخمسة وستين ملياراً وسبعمئة وثمانية وعشرين مليون درهم، وقُدرت المصروفات بأربعة وستين ملياراً وستين مليون درهم.

واحتوى مشروع القانون على الاعتمادات المالية لتنفيذ استراتيجية الدولة للسنة المالية 2024، إذ يتكون مشروع القانون من (31) مادة، تتضمن مصروفات وإيرادات الميزانية العامة للاتحاد، ومصروفات وإيرادات المجلس الوطني الاتحادي والجهات الاتحادية المستقلة، والأحكام العامة التي تتعلق بمنح صلاحيات لوزارة المالية باتخاذ الإجراءات المالية والمحاسبية، وإجراء المناقلات المالية والتعديلات اللازمة للمشروعات التي تطرأ في تنفيذ ميزانية 2024.

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