مخيم «مكتبات دبي» الشتوي.. فضاءات معرفية حافلة بالعلوم والفنون

رحلة مليئة بالإبداع وشغف المعرفة أعدتها هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) لأطفال المخيم الشتوي لـ((مكتبات دبي العامة))، الذي يقام خلال الفترة من 11 حتى 22 ديسمبر المقبل تحت شعار ((الطبيعة والعلوم))، حيث يطل المخيم الذي يستهدف فئتين عمريتين مختلفتين، الأولى من 5 - 9 سنوات، والثانية من 10 - 13 عاماً، بباقة متنوعة من ورش العمل التفاعلية المبتكرة التي صممت لمنح الأطفال فرصة التعرف على تفاصيل البيئة واستكشاف روائع العلوم والتحليق في الفضاء، ويأتي المخيم في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة للاستثمار في الأجيال القادمة، وتحفيزهم على إطلاق خيالاتهم وتمكينهم من تنمية مهاراتهم ومواهبهم.

وفي هذا الصدد، لفت عبدالرحمن يونس، مدير إدارة المكتبات العامة بالإنابة، إلى أهمية المخيم الشتوي ودوره في تمكين الأطفال وتطوير قدراتهم، وتعزيز مهارات العمل الجماعي لديهم.

وقال: ((سلسلة متنوعة من ورش العمل والفعاليات التي تمزج بين التعليم والمرح، نقدمها للصغار عبر المخيم الشتوي لمكتبات دبي العامة، تسعى من خلالها إلى الارتقاء بثقافتهم وتحفيز روح الابتكار لديهم وتحسين التواصل وتعلم المسؤولية، وهو ما يعكس حرص ((دبي للثقافة)) على إلهام الأجيال الناشئة وتحفيزها على الإبداع))، مشيراً إلى أن المخيم الشتوي يمثل بيئة إبداعية قادرة على تأهيل الأطفال وصقل مهاراتهم الحياتية وتوسيع معرفتهم في قطاعات العلوم والبيئة والفضاء والفنون، وغيرها، وتمكينهم من المساهمة في إثراء المشهد الإبداعي في دبي.

ورش عمل

وطوال فترة المخيم، ستكون أروقة مكتبات الصفا للفنون والتصميم، والطوار، والراشدية والمنخول وحتا العامة، مشغولة بحركة الصغار الذين سيكونون على موعد مع تشكيلة من ورش العمل التفاعلية يكتشفون خلالها طرق إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للبراكين باستخدام الطين والعبوات البلاستيكية، ويتعرفون على الغابات وأهميتها في ورشة ((غابات الطحالب))، ويبتكرون مجموعة كائنات لطيفة في ورشة ((كائنات صغيرة من الصخور))، ويتعلمون في ورشة ((محطة أسترو)) كيفية تصميم الوحدات المستقبلية وبناء محطة سفينة الفضاء تُمكنهم من استكشاف الكون.

وضمن ورشة ((عجائب مستدامة)) يتعرفون على علم التربة والحشرات ويتعلمون طرق المحافظة على الطعام وتحويل الفائض منه إلى سماد عضوي. وفي الوقت ذاته، سيتمكن الأطفال من اكتشاف طرق زراعة النباتات باستخدام تقنيات ((فن الكوكيداما)) الياباني القديم، وضمن ورشة فن ((نحت المياه غير الواقعية)) سيقومون بإنشاء أحواض السمك الاصطناعية، بينما يتعلمون في ورشة ((مغامرات الطيور)) فنون صناعة أعشاش الطيور باستخدام الأواني الفخارية.

تقنيات وأسرار

في المقابل، سيكون أصحاب الهمم على موعد مع مجموعة ورش عمل نوعية تستضيفها مكتبتا أم سقيم وهور العنز، تهدف إلى تمكينهم من تطوير وتنمية قدراتهم الإبداعية، حيث سيكتشفون تجانس الفن مع الطبيعة في ورشة ((تحف مستلهمة من الطبيعة))، وسيتعرفون في ((أزرار فنية)) على تقنيات وأسرار فن الكولاج، فيما سيتم تحفيزهم خلال ورشة ((صاروخ متحرك)) على تقديم ابتكارات جديدة تلهم خيالاتهم وتطلق إبداعاتهم.

وبالتزامن مع فعاليات المخيم الشتوي لمكتبات دبي العامة، تستضيف مكتبة الراشدية ((معرض الكتب المستعملة)) الهادف إلى غرس ثقافة القراءة في نفوس الأجيال القادمة، وتشجيعها على الاهتمام بالكتاب وإعادة تدويره، ويقدم المعرض تشكيلة متنوعة من الكتب باللغتين العربية والإنجليزية، تتناسب مع كل الفئات العمرية وتصب في كل صنوف المعرفة، بما فيها القصص والروايات والكتب الأدبية، ونظيرتها المتخصصة في المجالات العلمية. وتباع الكتب بأسعار رمزية تتراوح بين 3 و5 و10 دراهم، ويأتي المعرض ضمن مبادرة البرنامج الثقافي لمكتبات دبي العامة الهادفة إلى المساهمة في نشر المعرفة وجعلها في متناول الجميع.