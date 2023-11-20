«الأبيض» في لقاء الانفراد بالصدارة أمام البحرين الليلة

يشهد استاد البحرين الدولي لقاء قمة بين منتخب الإمارات الوطني وشقيقه المنتخب البحريني، في السابعة و45 دقيقة من مساء اليوم ((بتوقيت الإمارات))، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، ويعدّ اللقاء مهماً للفريقين لتحقيق الفوز للانفراد بقمة المجموعة، إذ يتساوى المنتخبان برصيد 3 نقاط لكل منهما، ويتصدر ((الأبيض)) القمة بفارق الأهداف، بعد فوزه على نيبال بأربعة أهداف من دون مقابل، ويوجد ((الأحمر)) في المركز الثاني بعد فوزه على اليمن بهدفين، في الجولة الأولى للمجموعة.

لقاء مهم

يسعى ((الأبيض)) في لقاء اليوم لتحقيق الفوز، إذ يدرك اللاعبون أن الخروج بنتيجة إيجابية يعزز فرصة التأهل عن المجموعة الثامنة، ويعي الجهاز الفني لـ((الأبيض)) أهمية مباراة اليوم جيداً، ولذلك يسعى المدرب البرتغالي بينتو إلى تثبيت التشكيلة على قدر المستطاع، مع الاعتماد على تأمين الشق الدفاعي بشكل جيد، وهناك شبه استقرار على عناصر خط الدفاع في ضوء مباراة نيبال الماضية، بالاعتماد على عبدالله إدريس وخالد الهاشمي وخليفة الحمادي وزايد الزعابي الذي تألق بشكل لافت اللقاء الماضي، وخلفهم الحارس خالد عيسى صاحب الخبرة الكبيرة، مع السيطرة على وسط الملعب الذي يعد رمانة الميزان في أداء المنتخب في المباراة المقبلة، وتبدو فرص عبدالله رمضان للمشاركة كبيرة بعد ظهوره بمستوى متميز أمام نيبال، وهناك تعديل طفيف باحتمال مشاركة محمد عباس بعدما ظهر بمستوى طيب في مشاركته في الشوط الثاني أمام نيبال، مع عدم إغفال علي سالمين الذي يؤدي بشكل جيد في التدريبات الماضية، وتعزيز القدرة الهجومية بشكل جيد، عبر الثلاثي ليما وكايو وعلي صالح أو يحيى الغساني بعد تماثله للشفاء، وعلي مبخوت في مركز رأس الحربة، ويعتمد الجهاز الفني على تأمين الدفاع بشكل جيد، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة، كما يهتم بينتو باللمسة الهجومية الأخيرة التي تترجم الفرص العديدة التي ستتاح في المباراة إلى أهداف، والاعتماد على الكرات الثابتة.

من جانبه، قال البرتغالي باولو بينتو مدرب الإمارات: المباراة مهمة للفريقين، و((الأبيض)) جاهز فنياً ومعنوياً، وقد تمت دراسة أداء البحرين جيداً، ونسعى للتعامل الجيد مع المباراة للخروج بنتيجة إيجابية.

كما أكّد الأرجنتيني خوان أنتونيو بيتسي مدرب البحرين أهمية مباراة الإمارات التي يعرفها جيداً، بعدما سبق أن درّب الوصل في الموسم الماضي وقال ((الأهم أن نكون مركزين وأن نمضي خطوة بخطوة لتحقيق أهدافنا)).

طاقم تحكيم

كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقماً دولياً سعودياً إدارة مباراة منتخبنا الوطني أمام شقيقه البحريني، ويتكون طاقم حكام المباراة من محمد خالد الهويش ((حكم ساحة)) وخلف زيد الشمري ((مساعداً أول)) وياسر عبدالله السلطان ((مساعداً ثانياً)) وفيصل سليمان البلوي ((حكماً رابعاً)) والماليزي سوبرامانيام سيليراجين ((مقيّماً للحكام)) والمالديفي عبدالحميد عبدالغفور ((مراقباً للمباراة)).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز