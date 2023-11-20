الفلبين تنسحب من «الحزام والطريق» لماذا؟

يبدو أن الرئيس الفلبيني الحالي ((بونغ بونغ ماركوس)) قد حسم أمره وقرر أن يضع حداً لتردده في شأن انخراط بلاده في مبادرة بكين الضخمة المعروفة بـ ((الحزام والطريق))، والتي خصصت لها الدولة الصينية نحو تريليون دولار.

صحيح أن ماركوس شارك الشهر الماضي مع 23 زعيماً آخر في قمة عقدت في بكين بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق المبادرة، وصحيح أن الصين أعلنت على لسان رئيسها ((شي جينبينغ)) أثناء القمة أنها ستضخ نحو 100 مليار دولار في برامج ومشاريع المبادرة بهدف ((بناء مجتمع عالمي ذي مستقبل مشترك))، إلا أن الصحيح أيضاً هو أن الفلبين لن تكون من ضمن الدول المستفيدة من هذا السخاء الصيني.

فما هي الأسباب يا ترى؟ في تطور لافت، أعلنت وزارة النقل الفلبينية أنها ستلغي مشاريع بنية تحتية تساهم بها الصين بنحو 5 مليارات دولار، وأنها ستسعى للحصول على صفقات بديلة أفضل من خلال دول أخرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وذلك بدعوى أن الصين متقاعسة عن التنفيذ والتسليم في التوقيت المتفق عليه، وأن الفلبين لا يمكنها الانتظار طويلاً.

وجاء ذلك تأكيداً لإعلان سابق من مجلس الشيوخ الفلبيني ذكر فيه أن المبادرات الاستثمارية الرئيسية للصين في الفلبين باتت موضع شك لأسباب اقتصادية وسياسية.

كما أنه جاء متوافقاً مع تصريحات سابقة لوزراء فلبينيين معنيين اشتكوا فيها من نقص الالتزام المالي من جانب الصين، فضلاً عن فرضها شروطاً مرهقة نسبياً للمشروعات التي تمولها، مقارنة ببرامج القروض الميسرة التي تقدمها اليابان والمنخرطة حالياً في تنفيذ مشروع مترو الأنفاق في مانيلا بمليارات الدولارات، وتنفيذ مشاريع رئيسية أخرى في قطاع الاتصالات في المناطق الصناعية من الفلبين.

وهذا يعني أن علاقات مانيلا ببكين وصلت الآن إلى الحضيض، من بعد أن كانت مزدهرة ومتنامية في عهد الرئيس الفلبيني السابق ((رودريغو دوتيرتي))، الذي سعى إلى إبرام صفقة مع نظيره الصيني تقدم بموجبها مانيلا امتيازات لبكين في مياه بحر الصين الجنوبي المحاذية لبلاده والمتنازع عليها مقابل قيام بكين بضخ نحو 24 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية للفلبين.

ولعل ما زاد الطين بلة هو قيام البحرية الصينية في الآونة الأخيرة بالاشتباك مع سفن الدوريات والإمداد الفلبينية في منطقة ((Second Tomas Shoal)) وما جاورها، حيث تحتفظ مانيلا بقوات على متن سفينة حربية راسية.

وهو التطور الذي حدا بالرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تأكيد وقوف بلاده إلى جانب مانيلا في ردع أي عدوان صيني على القوات الفلبينية المتمركزة في بحر الصين الجنوبي طبقاً لمعاهدة الدفاع المشترك الفلبينية الأمريكية، واتفاقية تعزيز التعاون الدفاعي الموسعة (EDCA).

علماً بأن عدداً من المراقبين سخروا من الإعلان الأمريكي بقولهم إن الولايات المتحدة، التي لم تجازف بالدخول في صدام عسكري مع الصين من أجل تايوان المتمتعة بموقع استراتيجي وثقل اقتصادي وصناعي، لن تدخل حرباً مع الصين دفاعاً عن سيادة الفلبين على جزيرة صخرية غير مأهولة وليس لها أي أهمية استراتيجية، ولا يوجد بها سوى سفينة تربض في مياهها لتأكيد السيادة الفلبينية عليها.

اتهمت بكين مانيلا بأنها تبالغ في ادعاءاتها الخاصة، سواء لجهة بطء تنفيذ وتسليم المشاريع الاستثمارية الصينية أو لجهة اشتباك بحريتها مع البحرية الصينية، بل وأضافت أن هذه التطورات السلبية في علاقات البلدين وراءها واشنطن وسياساتها المناوئة للصين، متخذة من تصريح بايدن دليلاً على صحة اتهامها.

في الواقع أن انسحاب مانيلا من مبادرة الحزام والطريق الصينية جاء على خلفية ما تتعرض له المبادرة من ضغوط وسط حالة التباطؤ الاقتصادي في الصين وأزمة العقارات وكوارث الاستثمار المختلفة خارج الصين.

ودليلنا هو أن إجمالي الأنشطة المرتبطة بالمبادرة منذ ذروتها في عام 2018 انخفض بنسبة 40 % وفقاً للعديد من التقارير التي عزت الانخفاض إلى تراجع التمويل من بكين من جهة، والعقبات التنظيمية وهشاشة الهياكل المالية في الدول المتلقية من جهة أخرى، ثم جاءت حادثة التصادم والاشتباك بين بحريتي البلدين لتسرع في نهاية علاقة مانيلا بالمبادرة.