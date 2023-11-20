هل أصبحت كلمة ((الظروف)) حجة البعض في دفن المواهب والتقاعس عن التطوير والاستمرار وتحقيق الأهداف؟ هل هي من تحتّم المصير، وترسم لك خارطة الطريق، إما نجاحاً أو فشلاً؟ أم أنها شماعة يستخدمها البعض عند الإخفاق في تحقيق الأهداف التي كانوا يسعون إلى تحقيقها؟.

الفشل هو الخطوة الأولى نحو مسار النجاح، ولا يعّد نهاية الطريق، بل هو البداية لنجاحات عظيمة.

يذكر أحد الروائيين الموهوبين والمبدعين في مجال التدريب والإلقاء، أنه تم رفض إصدار كتابه ما يقارب 3 مرات، تسرب حينها الاستياء والحزن إلى النفس، ولكنه قرر أن يستجمع ثقته بنفسه، ويؤمن بمواهبه وقدراته، ويبدأ بمراجعة تقييم الإصدار، والسعي إلى تطويره من جديد، والذي ساعده كثيراً على نجاحه في إصدار الكتاب بشكلٍ لافت، وتلتها أربعة كُتب في 3 سنوات.

اليوم نسمع الكثير من التجارب والقصص الملهمة للكثيرين، منهم أول شاعر، وأصغر شيف إماراتية، وأول خطاطة، وأول روائية، وأول رسامة، وأول طبيبة، وغيرهم الكثيرون الذين لهم تجارب ملهمة وبصمة نوعية، لم يسطرها التاريخ، وتصبح أمثلة يحتذى بها من فراغ، ولكن هذه الشخصيات بدأت بسيطة وصغيرة، وبالكاد تذكر، لتصبح اليوم أمثلة يحتذى بها، هل كانت تجاربهم سهلة؟ بلا شك لا، كانت تحتاج الكثير من الاجتهاد والإصرار والمحاولات المستمرة. وهل دفنوا مواهبهم وهي على قيد الحياة؟ حتماً لا، بل استمروا بالمحاولة مراراً وتكراراً، دون السماح لليأس أن يدفن موهبتهم، أو يخيم على عزيمتهم ورغبتهم الملحة في تحقيق النجاح.

إذن، بعض الظروف قد تفرّض عليك أموراً قد لا تتمكن من التعايش معها بسهولة، مثل الوظيفة التي لا ترتقي لمواهبك، أو التخصص الجامعي أو المهني الذي لا يناسبك، ولكن حين تثق بقدراتك ومواهبك، ولا تجعل جلّ احتياجك المعنوي يقع على الناس، تتمكن من تحقيق النجاحات العظيمة واللافتة في سجل حياتك.