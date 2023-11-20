إغلاق الحدود الروسية الفنلندية يطلق مرحلة جديدة من التصعيد

رفع قرار السلطات الفنلندية الشروع بإغلاق المعابر الحدودية مع روسيا درجة التوتر بين البلدين الجارين، بعد مرور أشهر معدودة على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، ولوحت موسكو باتخاذ خطوات للرد على ((سياسة هلسنكي))، وسط توقعات بتفاقم الوضع، مع إغلاق كل قنوات الحوار بين البلدين الجارين.

وجاء في بيان الخارجية الروسية أن الجانب الروسي قدم احتجاجاً فيما يتعلق بإغلاق السلطات الفنلندية للمعابر الحدودية الأكثر استخداماً على الحدود الروسية الفنلندية.

وأضافت الوزارة: ((القرار الذي اتخذته فنلندا بإغلاق المعابر الحدودية استفزازي، ويتماشى بشكل واضح مع محاولات زيادة توتير العلاقات، إغلاق السلطات الفنلندية للمعابر الحدودية ينتهك حقوق ومصالح عشرات الآلاف من مواطني روسيا وفنلندا)). وكانت هلسنكي أعلنت قبل يومين الشروع بإغلاق 4 معابر حدودية من أصل 8 معابر تربط الأراضي الروسية بفنلندا، مع توضيح أن خطة إغلاق الحدود نهائياً سوف تستكمل فبراير المقبل.

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