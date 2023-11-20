بدور القاسمي تترأس اجتماع «الاستشاري للتطوير» بأمريكية الشارقة

ترأست الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، الاجتماع الأول للمجلس الاستشاري للتطوير والتواصل المجتمعي، الذي عقد أمس في حرم الجامعة الأمريكية في الشارقة.

تناولت أعمال الاجتماع تعزيز جهود الجامعة ومساهمتها في أولويات إمارة الشارقة الاجتماعية والاقتصادية وقواها العاملة والابتكار مع تعميق التزامها بالتميز في التدريس والتعلم والبحث والعمل الإبداعي.

وتم إنشاء المجلس الاستشاري، والمكون من 20 عضواً منهم خريجون بارزون وقادة عالميون ومجتمعيون متميزون، بعد اعتماده من مجلس أمناء الجامعة في يناير 2023، بناءً على توصية من لجنة تنمية الموارد التابعة للمجلس بحيث يركز على مجالات الشراكة وتنمية الموارد والتواصل المحلي والإقليمي والدولي.

وشملت زيارة أعضاء المجلس الاستشاري للتطوير والتواصل المجتمعي للحرم الجامعي جولة في معرض للطلبة يسلط الضوء على أعمالهم المبتكرة وزيارة لجدار تكريم المانحين بالجامعة الأمريكية في الشارقة، والذي شيّد للاعتراف بدعم المانحين والمساهمين مدى الحياة في الجامعة.

وقالت الشيخة بدور القاسمي إن المجلس الاستشاري للتطوير والتواصل المجتمعي سيأخذ زمام المبادرة في تحديد المساهمة الشاملة التي تقدمها الجامعة الأمريكية في الشارقة للمجتمع من خلال تطبيق الاستراتيجيات التي نتبعها كمؤسسة، وهدفنا هو التأكد من أن الجامعة تقدم فوائد دائمة للإنسانية بدءاً من الشارقة ووصولاً إلى جميع أنحاء العالم.

وأفادت بأن الاجتماع الافتتاحي يمثل خطوة أولى إيجابية وأنا ممتنة لأعضاء المجلس ومساهمتهم بوقتهم وطاقتهم وفكرهم لهذا المشروع الرئيسي، ومن الواضح أنهم يقدّرون تماماً أهمية ما نحاول تحقيقه وأنهم ملتزمون بالعمل معاً لتحقيق أهدافنا الكبيرة.

واطلع أعضاء المجلس الاستشاري خلال الاجتماع على مهام ورسالة المجلس من خلال عرض قدمه الدكتور تود لورسن مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة، أعقبه مناقشة ترأسها عضو مجلس أمناء الجامعة رئيس لجنة تنمية الموارد فيها الشيخ سلطان سعود القاسمي.

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