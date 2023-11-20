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«دبي الخيرية» تتفقد مشاريعها التنموية في 5 دول

11/20/2023 7:24:47 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نفذت جمعية دبي الخيرية برئاسة أحمد السويدي المدير التنفيذي، زيارات ميدانية تفقدية لمشاريعها في خمس دول خلال العام الحالي، ضمن خطة ورؤية توسيع رقعة العمل الخيري والتنموي ببناء المنشآت وافتتاح المستدامة منها، لا سيما في المناطق النائية.

وقال أحمد السويدي لـ((البيان))، إنه تنفيذاً لما ورد بالخطة السنوية ووفقاً للتقارير والدراسات التي تم إجراؤها عن المناطق الأكثر احتياجاً لتحديد نوعية المشاريع الأنسب لتغطية احتياجات تلك المناطق، فقد قامت الجمعية بتنفيذ برنامج الزيارات الميدانية إلى أوغندا، مصر، غانا، إندونيسيا وقيرغيزستان، وذلك لمتابعة سير العمل في المشاريع ومدى التزام الجهات المنفذة بمراحل الإنشاء وتسليم المنشآت في التوقيت المتفق عليه.

وأشار السويدي إلى خطة الجمعية التي تستهدف سنوياً زيارة 6 إلى 7 دول يتم اختيارها من بين العشرين دولة التي تعمل فيها الجمعية وتنفذ فيها مشاريع تنموية مستدامة للسكان في المناطق النائية، لمتابعة المشاريع المتنوعة من المساجد والآبار والمدارس ومراكز التحفيظ والمستوصفات الطبية والتأكد من المواصفات المتفق عليها مع الجهات المنفذة.

ولفت المدير التنفيذي إلى أن اختيار الدول سنوياً يخضع للأولويات والحاجة الفعلية لزيارة المشاريع التي يجري تنفيذها فيها، مشيراً إلى أن غانا هي أقدم دولة تعمل فيها الجمعية.

وافتتحت ((دبي الخيرية)) مايو الماضي مسجد عيال زايد الذي يتسع لألف مصل بقرية الإمام مالك في محافظة البحيرة المصرية، وبافتتاح ذلك المسجد يرتفع عدد المساجد التي بنتها ((دبي الخيرية)) بمصر منذ بدء العمل فيها منتصف العام 2019 إلى 34 مسجداً بتكلفة إجمالية وصلت إلى 8 ملايين درهم.

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