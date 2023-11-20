تعرف على أفضل 5 تمارين لإذابة دهون البطن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعد إذابة دهون البطن هدفاً شائعاً لدى الكثيرين من الناس، إلا أن البعض لا يعرفون الوسائل المناسبة لتحقيق هذا الهدف، والتي تشمل النظام الغذائي والتمرينات الرياضية.فيما يلي أفضل 5 تمارين لإذابة دهون البطن للمبتدئين :تمرينات الضغط على الساعدين

تقوم تمارين الضغط بدور مذهل بإشراك العضلات الأساسية والعضلات المائلة، كما أنها سهلة التنفيذ إلى حد كبير.

ولأداء هذه التمرينات، ابدأ باتخاذ وضعية تمرين الضغط، مع وضع ثقلك على ساعديك وأصابع قدميك، والحفاظ على خط مستقيم من الرأس إلى الكعب. قم بهذا التمرين لمدة 30 ثانية. ينصح بالقيام بجولتين إلى ثلاث جولات، وتتم زيادة المدة تدريجياً.

يعمل هذا التمرين على تقوية الجذع، ويعمل أيضاً على تحسين وضعية الجسم، مما يقلل من خطر آلام الظهر.

تمرينات شد البطن

تقوي هذه التمرينات عضلات البطن العلوية. لأداء تمارين شد البطن، قم بالاستلقاء على ظهرك، وثني ركبتيك، وضع يديك خلف رأسك. ثم ارفع الجزء العلوي من جسمك ببطء باستخدام عضلات البطن مع إبقاء أسفل ظهرك على الأرض. قم بإطلاق الزفير، وأنت متجهة نحو الأعلى، ثم الشهيق أثناء خفض جسمك للأسفل.

يتم البدء بمجموعتين أو ثلاث مجموعات من 10 إلى 15 مرة في البداية. ويجب الانتباه إلى أن تمارين البطن يمكن أن تكون متعبة جداً، ومن المهم عدم المبالغة فيها.

تمرين بيربي

هو تمرين عالي الكثافة لكامل الجسم يحرق السعرات الحرارية بسرعة، ويستهدف العضلات الأساسية، ويتم إجراؤه عادةً بوتيرة سريعة، ولكن يمكن أيضاً إجراء بدائل منخفضة التأثير اعتماداً على مستويات جسمك وطاقته.

لأداء التمرين، يتم البدء بوضعية الوقوف، ثم الجلوس في وضع القرفصاء ووضع اليدين على الأرض، ثم القفز بالقدمين مرة أخرى إلى وضع اللوح الخشبي، يتم تنفيذ 8-10 قفزات ثم زيادة العدد تدريجياً مع تقدم مستوى اللياقة البدنية والقوة.

القرفصاء الكاملة



تمرينات القرفصاء ممتازة لتمرين الجزء السفلي من الجسم، كعضلات الفخذ، وأوتار الركبة والأرداف والعضلات الأساسية.

لأداء التمرين، يجب الوقوف مع مباعدة القدمين بمقدار عرض الكتفين، وحمل بعض الأوزان، ثم خفض الجسم بثني الركبتين مع الحفاظ على الظهر سليماً ومستقيماً، ثم الجلوس في وضع القرفصاء إلى أدنى مستوى يستطيعه الجسم، ثم الدفع بالكعب للعودة إلى وضع البداية، يتم البدء بمجموعتين من 10 إلى 12 مرة.

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