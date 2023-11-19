-->

Sunday, 19 November 2023 05:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بعد تشخيص إصابته.. فينيسيوس يغيب لفترة طويلة عن ريال مدريد

11/19/2023 7:12:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، السبت، التشخيص النهائي لإصابة نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور.
وقال النادي الملكي في بيان: "أظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا فينيسيوس جونيور، من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، إصابته بتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية مع إصابة في أحد أوتار الركبة في ساقه اليسرى".
ولم يكشف الريال عن مدة غياب نجمه البرازيلي، لكن خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم، الإيطالي فابريزيو رومانو، كتب على حسابه في منصة "إكس": "ستكون مدة غياب فينيسيوس جونيور، بناء على التشخيص الجديد، من شهرين إلى شهرين ونصف الشهر، وفقا لوتيرة عملية التعافي".
وأضاف "ضربة كبيرة أخرى لمدريد بعد إصابة كامافينغا، المتوقع عودته في يناير".
وتعرض فينيسيوس للإصابة خلال مواجهة البرازيل ضد كولومبيا (1-2) الخميس الماضي.


وغادر فينيسيوس الملعب في الدقيقة 27 من المباراة عندما كان منتخب بلاده متقدما 1-0.


وانضم البرازيلي إلى قائمة مصابي ريال مدريد، التي تضم الفرنسي إدواردو كامافينغا، ومواطنه أورلين تشواميني، والإسباني داني سيبايوس، والحارس البلجيكي تيبو كورتوا، والمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN19112023000208011052ID1107452081

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث