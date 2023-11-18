«ثمينة» أفضل توقيت في منافسات الثنايا للهجن في الذيد

انطلقت، صباح أمس، منافسات سن الثنايا ضمن سباق شارة ديوان رئيس الدولة، بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن، وتضمنت المنافسات التي أقيمت بميدان الذيد لسباقات الهجن إقامة 12 شوطاً، وامتد السباق لمسافة 6 كيلومترات، بمشاركة الآلاف من المطايا من هجن أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وجاءت المراكز الأولى في السباق كما يلي: الشوط الأول «غازية» لمعيصم علي الهادفي الكتبي، الشوط الثاني «الشرود» لبطي خلفان مبارك الكتبي، الشوط الثالث «هضيم» لعبدالله خلفان علي الرفيسة، الشوط الرابع «مرموق» لسهيل حليس راشد الكتبي، الشوط الخامس «الظبي» لراشد سويدان مصبح المتفيج، الشوط السادس «مرضية» لمبارك مهير محيان الكتبي، الشوط السابع «العملة» لسعيد العبد عامر العويسي، الشوط الثامن«عالية» لسالم سعيد غدير الكتبي، الشوط التاسع «مثير» لمطر محمد الخيال الطنيجي، الشوط العاشر «مهول» لراشد أحمد علي العويسي، الشوط الحادي عشر «ثمينة» لراشد أحمد علي العويسي، بزمن قدره 9:37:4 (أفضل توقيت)، الشوط الثاني عشر «مسكتة» لسالم سعيد غدير الكتبي 9:50:4.

من جانبه، تقدم مطر علي بن هويدن الكتبي، رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، بالشكر للقيادة الرشيدة لدعمهم المتواصل لرياضة سباقات الهجن في كل أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، والرياضة بشكل عام؛ ما كان له الأثر الكبير في تطورها، حيث أصبحت رياضة سباقات الهجن تحظى بمكانة رفيعة بفضل دعم واهتمام القيادة الرشيدة.

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