أبرز خدمات الطائفة الإنجيلية لدعم ذوى الإعاقة.. تعرف عليها

MENAFN - Youm7) يعتقد البعض أن الكنائس تهتم بشكل كبير بالجانب الروحى ولكن هناك أنشطة أخرى تتمثل فى دورها المجتمعى، ولعل أبرزها التعامل مع ذوى الإعاقة، حيث تهتم بعلاجهم ومتابعتهم المستمرة ومحاولة إدماجهم مع المجتمع وسط أقرانهم وذويهم.

وذكر نبيل عزت نائب مدير خدمات التنمية المتخصصة بوحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الإنجيلية أن الهيئة تعمل على إزالة المفاهيم الخاطئة عن ذوى الإعاقة فى المجتمع عن طريق لقاءات توعية وبعض الأفلام اللى تنتجها الهيئة أو ندوات تدريبية مع الأسر والأشخاص ذوى الإعاقة ومع كل من يتعامل معهم.

وتقدم الهيئة بتقديم خدمات تأهيل متخصصة عبارة عن التأهيل اللغوى والحركى وتأهيله بالرعاية الذكية والتأهيل الأكاديمى وما قبل الأكاديمى ويتم من خلال وحدات تأهيل بالقرى عن طريق تدريب كوادر فى القرى والمدن والنجوع.

وتدعم الهيئة الأشخاص ذوى الإعاقة لتأسيس جمعيات الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمعات المحلية والتى تلعب دور فى التفاوض والتواصل مع المؤسسات العامة والخدمات العامة لدعمهم بتلك الخدمات.

وتعمل الهيئة أيضا على تهيئة البيئة العامة وإزالة العوائق البيئية لحركة ذوى الإعاقة عن طريق التعاون مع الجهات وتقييم للمكان وتحديد العوائق التى يواجهها ذوى الإعاقة فى الوصول للخدمات فى تلك المؤسسات، بالإضافة إلى توفير الأجهزة اللازمة لهم تتمثل فى الأجهزة التعويضية وهى أجهزة الشلل والبتر والمؤينات الحركية التى تتمثل فى العكاز والمشاية والكرسى المتحرك عن طريق الهيئة من خلال مصنع إرادة بيديره ذوى الإعاقة بأنفسهم، حيث تتعامل مع ذوى الإعاقة بجميع طوائفهم مسلمين وأقباط.