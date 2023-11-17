كارين جيلان وهيو بونفيل يقومان ببطولة فيلم درامى جديد تأليف ستيفن موفات

MENAFN - Youm7) تشارك الفنانة كارين جيلان إلى جانب الفنان هيو بونفيل، في بطولة فيلم درامي جديد حول ثقافة الإلغاء، كتابة المؤلف ستيفن موفات، حسب تقارير مجلة Variety.

ويجسد هيو بونفيل خلال الأحداث دور مذيع أخبار في منتصف العمر ويحظى باحترام واسع يدعى "دوغلاس بيلوز"، بينما تجسد كارين جيلان دور مادلين، وبعد حياته المستقرة مع زوجته تنقلب حياته رأسا على عقب، وتطلق عاصفة رقمية على مواقع التواصل الاجتماعي ضده، فهل تدافع عنه مادلين التي تعمل مذيعة بارعة في مجال التكنولوجيا أم تتخلى عنه؟

وعن هذا العمل، قالت كارين جيلان "إن تعذيب رجل، ناهيك عن رجل يدعى دوغلاس، لأربع حلقات - مسلح بكتابة ستيفن موفات - هو امتياز عظيم سأستمتع به في كل دقيقة ".

بينما قال بونفيل: "العمل مرة أخرى مع مخرج مثل بن، على نص ستيفن الذكي للغاية، مع مجموعة من هذا العيار، أمر شاق بقدر ما هو مثير".

ويشارك في بطولة الفيلم أيضا بجوار كارين جيلان و هيو بونفيل كل من: بين مايلز، أليكس كينجستون، نيكولاس جورج محمد، سيمون راسل بيل، والعمل من إخراج بن بالمر.