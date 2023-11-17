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أرى الشمس ترتعش على مقصلة الغروب

11/17/2023 2:16:28 PM
(MENAFN- Al Watan) لن أموت وأذوي كورقة يابسة من ثورة الزوابع، الأمل الشادي سوف يتثاءب من جفوني ليصحو ويكون ما نريد..
لا يا رياح، يا زفرة الشياطين الكاسرة، وشواظ الإرهاب الأليم.. أنا.. ((تامار)) فراشة الوادي.. وغادة يافا.. أنا من خجلت من عيني بالأمس زرقة البحر، لا أيتها الأعاصير الحانقة باستمرار، أنت يا من طويت في ضلوعي رفات الحنين.. وحطمت سراجي الشاكي على جبهتي الصماء.
وتقلصت حبات الكرز العملية.. خجلا أمام نهدي الفج.. لا لقد ضاع مني كل شيء.. ورودي في الجنان السكرى.. محمولة على نعش الخريف، والأكواخ المبعثرة، بين عرائس الصفصاف الخجول.. أضحت ذكريات جارحة.. في تاريخي وتاريخ شعبي.. لقد هجرت بلادي، كنوز الخير والجمال، ولكن بالسياط.. السياط الجائعة، تدفعني إلى الهلاك، والرحيل الأعم.. بين الشوارع والأدغال کخفاش مسئول.. أرهقه التجوال.. أرهقه التجوال والظلمأ فراح يأكل من جناحيه الممزقين.
لقد ضاع كل أمل، ومات كل شعاع، هكذا والخيام تبني.. وحيدة أنا.. بين الأساطير والحقائق..أمي! حطام يابسة تشاجر المصير الخفي.. وابنتي المنتزعة من حضني الملتاع.. زمردة غالية.. على شاطئ نزق، تجيبها حقائب اللصوص.. أبحث عنها فلا أجد سوى الوحدة والفراغ والضلال، فإلى متى والشمس توشك أن تذوب، ونغرق في جرح الأصيل؟ وحرارتها المكفتة بالسحاب المجنون، تفضح مرارة التشرد في حلقي الجاف.
ليتها تبقى مصلوبة في قلب السماء، خالدة لا تغيب، فلربما احترقت من هجيرها الكاوي، وغدوت رمادًا صامتًا، تحمله العاصفة.. إلى ((أحبابي)).. الحطام اليابسة، والزمردة الضائعة إلى مزرعتي في الجنوب، حيث أبراجي القرميدية، أضحت قبورًا لخاماتي البيضاء!، ولكن يا إلهي! ماذا أرى الشمس ترتعش على مقصلة الغروب، والبحر الهائج المربع، يهتف بضراوة وكبرياء: إلى أيتها الدائرة المشتعلة.
لقد طال غيابك في النهار، وفي أعماقي، كنز عظيم، زمردة ضائعة تسبح في قوقعة من الدموع دموع أم حنون، ضلت الطريق أم مقصوصة الجناح.. فهل معنى ذلك النشيد النافر من لمات البحر.. الفناء والضمور؟ هل سأدور حول نفسي إلى الأبد؟ يملأ فمي الغبار، وجسدي ينزلق في وحول التشرد والاغتراب، كتابوت أملس، يؤذن بالمصير.. لا.. لا! كيف ذلك؟ ولي رسالة في العودة الكبرى، إلى الينبوع الأزرق الصافي، بين صخور ((يافا))
إلى المعاصر الخمرية في ظلال الورد والزيتون.. وابنتي الصغيرة، سأقبلها بعنف وحنان بشفاهي البرتقالية الظامئة. وأغرسها بين التفاحتين العاريتين في صدري الحار.. أمي، الحطام اليابسة، ترى هل تورق من جديد؟، وتتفتح البراعم المقتولة على اللحاء الأخضر، ليسكر صدري من شذاها.. هل ترف الخصلات الكسلى على جبيني الشاحب عن قريب، من نسيمات ربيعنا الأكبر؟ وأنا ما زلت قنيصة حلوة المذاق، تنهشها ذئاب الخريف.. لا لن أموت وأذوي كورقة يابسة من ثورة الزوابع، الأمل الشادي سوف يتثاءب من جفوني ليصحو ويكون ما نريد.. لن أموت كبعوضة في حلق تمساح.. أنا ((تامار)).. غادة يافا.. ابنة الصراع، وفراشة الوادي، ورمح الانتقام، فسأرفع من أشلاء روحي المعنى، نجمة حمراء تضع السواد، وتهشم المستحيل؛ لتكون ضوئي وهدايتي، في الدرب البعيد، والليل الطويل.
1953*
* كاتب وشاعر ومسرحي سوري ((1934 - 2006))

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