سانت ريجيس دبي، النخلة يستعد لموسم الأعياد بطيف واسع من الفعاليات والعروض المميزة

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- Iris Media Press Services) بدءًا من التجارب الذوقية الفاخرة وحتى جلسات العناية المترفة في النادي الصحي وغيرها الكثير
دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفاءً بمشارفة موسم الأعياد على البدء، أعدّ فندق سانت ريجيس دبي، النخلة سلسلة من العروض الاحتفالية الرائعة الكفيلة بإظهار الروح الأصيلة لهذا الموسم السعيد؛ بدءًا من عرض الديك الرومي الجاهز، وحتى فعاليات برنش عيد الميلاد، واحتفالات رأس السنة الميلادية، وباقات العناية المترفة في المنتجع الصحي (السبا)، داعيًا ضيوفه للاستمتاع بقضاء أروع الأوقات في منشأته الفاخرة ذات الإطلالة الخلابة على جزيرة نخلة جميرا.
عرض الديك الرومي الجاهز من سانت ريجيس دبي، النخلة
ليس هناك أروع من دعوة الأهل والأصحاب إلى وليمة شهية في الأعياد، سواء كان ذلك في عيد الميلاد أم في عيد الشكر، فكيف إن كانت تلك الوليمة تتضمن ديكًا روميًا فاخرًا؟ لذا قرر سانت ريجيس دبي، النخلة إراحة ضيوفه من عناء إعداد هذه الوليمة الرائعة ومنحهم الفرصة لشراء ديك رومي مشوي جاهز معد على يد أمهر طهاته مع كافة المطيبات والمقبلات الخاصة به وكل ما يكفل إبهار ضيوفهم وإسعادهم.
• إمكانية الشراء: في الفترة ما بين 23 نوفمبر وحتى 25 ديسمبر 2023.
• يمكن الحصول عليه من لاونج الردهة الرئيسية " Lobby Lounge "، في سانت ريجيس دبي، النخلة.
• السعر:770 درهم إماراتي (لوجبة تكفي 4-6 أشخاص)، و970 درهم إماراتي (لوجبة تكفي من 6-8 أشخاص).
يشترط الحجز المسبق قبل مدة لا تقل عن 48 ساعة من الموعد المطلوب. للحجز، يرجى الاتصال أو إرسال رسالة وتساب على الرقم +971 56 688 9885
عروض الأعياد في رويا " RÜYA "
يدعو مطعم رويا ضيوفه للاستمتاع بالنكهات الأناضولية الأصيلة، حيث سيكونون على موعد مع تشكيلة واسعة من الأطباق الغنية بالنكهات والألوان الرائعة، وذلك على وجبة البرنش التي سيقدمها لهم في احتفاله الأول برأس السنة الميلادية على أراضي نخلة دبي.
وتتضمن وجبة البرنش الاحتفالية قائمة طعام مصممة خصيصًا بهذه المناسبة الاحتفالية، حيث تلتقي الأطباق الأناضولية المعدة على أصولها بالمشروبات المبتكرة تجربةً ذوقية لا تضاهى، وذلك بأسعار تبدأ من 450 درهم إماراتي شامل المشروبات العادية و550 درهم إماراتي شامل المشروبات الخاصة بالمطعم.
أما احتفال رأس السنة الميلادية في رويا فسيكون الوجهة الأمثل للضيوف للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة، فما عليهم سوى ارتداء أبهى حللهم والانضمام إلى سهرة رويا الرائعة، حيث ستجتمع إيقاعات الدي جيه الراقصة بالأطباق الأناضولية الشهية والمشروبات الفاخرة. ولعشاق الجلوس في الهواء الطلق، تتوفر جلسات خارجية متميزة ذات إطلالة خلابة على برج العرب.
يذكر أنّ كلمة "رويا" هي كلمة تركية تعني "الحلم"، وتعبر عن الأجواء الحميمية العصرية التي تسود المكان والتي تتجلى من خلال تصاميمه الداخلية الأنيقة التي تتألف من تفاصيل نحاسية ودرجات الألوان الخشبية والمقاعد الفارهة، ويختص المطعم بتقديم المأكولات الأناضولية التقليدية المقدمة بلمسة مبتكرة.
العروض
البرنش الاحتفالي
o الموعد: 23 ديسمبر 2023، من الساعة 1:00 بعد الظهر وحتى الساعة 4:00 عصرًا
o الباقات:
• 450 درهم إماراتي للشخص الواحد شامل المشروبات العادية
• 550 درهم إماراتي للشخص الواحد شامل المشروبات الخاصة بالمطعم.
احتفال رأس السنة الميلادية
o الموعد: 31 ديسمبر 2023، من الساعة 7:00 مساءً وحتى الساعة 12:00 عند منتصف الليل.
o الباقات:
• 800 درهم إماراتي للشخص الواحد للجلسات الداخلية.
• 1100 درهم إماراتي للشخص الواحد للجلسات على الشرفة الخارجية.
• الحد الأدنى للإنفاق هو 400 درهم إماراتي للشخص الواحد لطاولات المقاعد الطويلة.
يقع رويا في المنصة 3 من سانت ريجيس دبي، النخلة، يوصى بالحجز المسبق نظرًا لارتفاع الإقبال. للحجز يرجى الاتصال على الرقم +971 4 218 0065 أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: ...
عروض الأعياد في كورديليا
في موسم الأعياد لهذا العام، يقدم مطعم كورديليا لضيوفه سلسلة من التجارب الذوقية الساحرة الكفيلة بإشعار ضيوفه بالروح الحقيقية للأعياد.
ابتداءً من 18 ديسمبر، ومع بدء العد العكسي لعيد الميلاد، يقدم مطعم كورديليا فعالية "ليالي العيد" التي تتيح لضيوفه الاستمتاع بتشكيلة واسعة من الأطباق الشهية المفضلة لدى الجميع كالديك الرومي، والمشويات، والحلويات، وغيرها الكثير، سيظل الضيوف على موعد مع أروع التجارب الذوقية الاحتفالية حتى 24 ديسمبر، وذلك ابتداءً من 275 درهم إماراتي للشخص الواحد.
يمكن للضيوف مواصلة احتفالاتهم مع برنش عيد الميلاد، حيث ستكون بانتظارهم تشكيلة من الأطباق الاحتفالية المفتخرة والتي تتنوع ما بين المأكولات البحرية الشهية والمشويات المطهوة على أكمل وجه، إلى جانب المشروبات الفاخرة، أو المشروبات الخاصة بالمطعم وذلك ضمن أجواء نابضة بالحياة على أنغام موسيقى الدي جيه، ليظل عيد الميلاد هذا العام محفورًا في ذاكرة الضيوف.
ومن ناحيةٍ أخرى، يمكن للراغبين بقضاء أوقات مميزة ضمن أجواء هادئة خلال فترة ما بعد الظهيرة الاستمتاع بفعالية شاي الظهيرة الاحتفالي، حيث يمكنهم تذوق سلسلة من الحلويات الشهية، مع احتساء مشروب الشاي المفضل لديهم والمقدم بلمسة مبتكرة بمناسبة العيد بأسعار تبدأ من 225 درهم إماراتي للشخص الواحد، فسواء كنتم ممن يفضلون شرب الشاي أو المشروبات الفاخرة، فإنّ كورديليا هو خياركم الأمثل.
وفي 7 من يناير، يقدم كورديليا برنش عيد الميلاد الأرثوذكسي الساحر والذي يتضمن بوفيه فاخر يضم ما لذ وطاب من المأكولات الشهية المصحوبة بالعروض الترفيهية الحية والمباشرة.
العروض:
• ليالي العيد
o الموعد: من 18 وحتى 24 ديسمبر 2023، من الساعة 7:00 مساءً وحتى الساعة 10:00 ليلًا.
o الباقات:
• 275 درهم إماراتي للشخص الواحد شامل المشروبات العادية
• 375 درهم إماراتي للشخص الواحد شامل المشروبات الخاصة بالمطعم.
• برنش عيد الميلاد
o الموعد: 31 ديسمبر 2023، من الساعة 1:00 ظهرًا وحتى الساعة 5:00 مساءً.
o الباقات:
• 400 درهم إماراتي للشخص الواحد شامل المشروبات العادية
• 500 درهم إماراتي للشخص الواحد شامل المشروبات الفاخرة والمشروبات الخاصة بالمطعم.
• 200 درهم إماراتي للأطفال من عمر 6 إلى 12 عامًا. تتوفر الوجبات للأطفال ممن يقل عمرهم عن 5 سنوات مجانًا.
• شاي الظهيرة الاحتفالي
o الموعد: من 7 ديسمبر2023 وحتى 7 يناير 2024، يوميًا من الساعة 1:00 ظهرًا وحتى الساعة 4:00 عصرًا.
o الباقات:
• 225 درهم إماراتي للشخص الواحد شامل الحلويات التقليدية.
• 325 درهم إماراتي للشخص الواحد شامل الحلويات الملكية مع كأس واحد من المشروبات الفاخرة.
• برنش عيد الميلاد الأرثوذكسي
o الموعد: 7 يناير 2024، من الساعة 1:00 ظهرًا وحتى الساعة 5:00 عصرًا.
o الباقات:
• 400 درهم إماراتي للشخص الواحد شامل المشروبات العادية
• 500 درهم إماراتي للشخص الواحد شامل المشروبات الفاخرة والمشروبات الخاصة بالمطعم.
• 200 درهم إماراتي للأطفال من عمر 6 إلى 12 عامًا. تتوفر الوجبات للأطفال ممن يقل عمرهم عن 5 سنوات مجانًا.
يقع كورديليا في المنصة 3 من سانت ريجيس دبي، النخلة. للحجز يرجى الاتصال أو إرسال رسالة وتساب على الرقم +971 56 688 9885
جلسات عناية الأعياد في إريديوم سبا
يقدم "إريديوم سبا" لضيوفه مجموعة مختارة من باقات العناية الحصرية، حيث يمكنهم تدليل أنفسهم أو أحد أحبائهم بتجربة عناية مترفة، فقد صممت باقات العناية الخاصة بموسم الأعياد لمساعدة الضيوف على الاسترخاء واستعادة الطاقة والحيوية ليبدؤوا موسم الأعياد وهم في قمة التألّق.
كما أنّه ابتداءً من 1 نوفمبر 2023، سيبدأ إيريدوم سبا السحب على العديد من المفاجآت الرائعة، ويمكن للضيوف التأهل لهذا السحب القيم عند شراء أي قطعة من القطع المعروضة للبيع بالتجزئة، أو شراء قسيمة هدايا، أو أي تجربة عناية. وسيحصل الفائزون على قسيمة تمكنهم من خوض تجربة عناية متميزة، وسيتم الإعلان عن الفائزين في 1 يناير 2024.
علاوةً على ما سبق، سيحصل جميع الضيوف على هدية حصرية مجانية في كل موسم، من إيريديوم سبا الذي يحتل موقعًا متميزًا في قلب نخلة جميرا النابض بالحياة، حيث تجتمع الأجواء المترفة والمرافق الفاخرة والمختصين المهرة ليمنحوا الضيوف الهدية الأمثل في موسم الأعياد.
أضيئوا أعيادكم
رحلة عناية متكاملة تتألف من 120 دقيقة من الدلال تبدأ بجلسة تدليك مخصّصة مدتها 30 دقيقة، تتبعها جلسة حصرية لشد بشرة الوجه بخمس خطوات ومدتها 90 دقيقة، وذلك مقابل 1790 درهم إماراتي، وقد استوحيت هذه التجربة القوية من العناصر المتطورة المقاومة لتقدم سن البشرة والتي تمنحها إشراقة فورية مع تجديد خلاياها لأثرٍ يدوم طويلًا.
• العرض: تجربة عناية مدتها 120 دقيقة + الدخول في السحب + هدية مجانية
o جلسة العناية السويسرية ببشرة الوجه 90 دقيقة
o جلسات تدليك مخصصة – 30 دقيقة
• السعر: 1790 درهم إماراتي
رحلة العناية الذهبية
من خلال هذه الرحلة المترفة، سيستمتع الضيوف بجلسة التقشر الذهبي لبشرة الجسم والتي تستمر لمدة 30 دقيقة باستخدام منتجات العناية الفاخرة من AMRA، ثم جلسة تدليك مريحة للأعصاب مدتها 60 دقيقة باستخدام زيت الجسم الذهبي Lux Gold، وفي الختام، جلسة عناية ببشرة الوجه مدتها 30 دقيقة تترك البشرة ناعمة ومتألقة ومنتعشة.
• العرض: تجربة عناية مدتها 120 دقيقة + الدخول في السحب + هدية مجانية
o جلسة تقشير ذهبي للجسم بمنتجات AMRA – 30 دقيقة
o جلسات تدليك مريحة – 60 دقيقة
o جلسة عناية متميزة ببشرة الوجه – 30 دقيقة
• السعر: 1790 درهم إماراتي
التدليك المنعش
جلسة تدليك مصممة خصيصًا لإنعاش الجسم وتنشيطه بعد إمضاء اليوم في التسوق للأعياد، حيث يعمل خبراؤنا المختصون على تقديم جلسة العناية هذه لمدة 90 دقيقة بما يتناسب مع احتياجات الضيوف.
• العرض: 90 دقيقة من التدليك المصمم خصيصًا + الدخول في السحب + هدية مجانية
• السعر: 800 درهم إماراتي للشخص الواحد
يقع إيريديوم سبا على المنصة 2 في سانت ريجيس دبي، النخلة. ويفتح أبوابه يوميًا من 10:00 صباحًا إلى 10:00 مساءً. تسري العروض في الفترة ما بين 1 نوفمبر و 31 ديسمبر 2023. للحجز، يرجى الاتصال على الرقم +971 4 218 0140 أو زيارة الموقع الإلكتروني
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