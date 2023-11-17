ثالث أغلى بنتهاوس في العالم .. بيع شقة في دبي بـ 500 مليون درهم

في صفقة تاريخية، أبرمت شركة بروفيدنت إستيت، مؤخراً صفقة لبيع شقة "كومو ريزيدنسز" بنتهاوس من شركة نخيل مقابل 500 مليون درهم، وبالتالي حصلت شقة البنتهاوس، الواقعة في قلب نخلة جميرا، رسمياً على لقب أغلى بنتهاوس تم بناؤه وبيعه على الإطلاق في دبي.

وتأتي الشقة "كومو ريزيدنسز" بنتهاوس كأغلى شقة في تاريخ سوق دبي، لتحتل الصادرة بدلاً من الشقة التي بيعت في مرسى العرب بقيمة 420 مليون درهم، وجاء في المركز الثالث شقة في بلغاري لايت هاوس بـ 410 ملايين درهم.

علاوة على ذلك، فهي تحتل المرتبة الثالثة بين أغلى بنتهاوس تم بناؤها وبيعها في العالم، وتحتل البنتهاوس D في وان هايد بارك، لندن، بسعر 237 مليون دولار (869 مليون درهم)، المركز الثاني، في حين تحتل بنتهاوس أوديون تاور في موناكو، بسعر 440 مليون دولار (1.6 مليار درهم)، المركز الأول.

تبلغ مساحة "كومو ريزيدنسز" بنتهاوس، 21949 قدماً مربعاً، وهي عبارة عن شقة مترامية الأطراف مكونة من 5 غرف نوم فاخرة، ومن بين عدد لا يحصى من وسائل الراحة، سيستمتع السكان بالوصول الحصري عبر مصعد خاص، ما يضمن الخصوصية والأمان الكاملين، وتم تجهيز البنتهاوس أيضاً بنظام أتمتة منزلي متطور، مما يسمح للمقيمين بالتحكم بسهولة في جوانب مختلفة من بيئتهم.

ربما تكون الميزة الأكثر لفتاً للانتباه في "كومو ريزيدنسز" بنتهاوس هي إطلالتها المذهلة على أفق دبي، ومن المتوقع الانتهاء من مشروع Como Residences Penthouse في الربع الثالث من عام 2027.



