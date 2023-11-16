ما الفرق بين اللبن البلدى والمعلب؟.. طبيب بيطرى يوضح

MENAFN - Youm7) قال الدكتور أحمد حمدى، مدير إدارة المجازر والتفتي بسوهاج، إن هناك فرق كبير بين اللبن المعبأ والبلدى، وهى:

( أ ) اللبن المعلب "المعقم":

1.

اللبن يعقم على درجة حرارة 120° مؤية، وفي التعقيم التجارى يصل إلى 145° مئوية.

2.

الهدف من التعقيم هو إبادة جميع الكائنات الحية الموجودة فى الوسط، وبالتالى فأن التعقيم يصل باللبن إلى أنه خالى تماما من الميكروبات الحية سواء ميكروبات مرضية أو مسببة للفساد.

3.

مدة صلاحيته 6 أشهر، وهو أمر لا يُعد ميزة إلا بالنسبة للمستهلك الذى يشترى ألبان بكميات كبيرة.

4.

اللبن المعقم لونه أبيض، مشوب بلون بني بسبب تفاعل سكر اللاكتوز (سكر اللبن) مع البروتين، ويسمى بتفاعل ميلارد.

5.

انخفاض في محتوى اللبن من الكالسيوم وتحوله من الصورة الذائبة للصورة الغروية، ودنترة بروتينات الشرش وتفاعل ميلارد يقلل من محتوى اللاكتوز والبروتين.

6.

نسبة الدهون 3% .

7.

قد يضاف لبن بودرة في بعض الأنواع أو الشركات، وخاصة فى الصيف، حيث تقل إنتاجية الماشية من الألبان.





(ب) اللبن البلدى:

1.

هو لبن لم تتم عليه أي معاملة حرارية، وبالتالي هو محتفظ بالميكروبات المرضية والميكروبات المسببة للفساد.

2.

يحتفظ بقيمته الغذائية، لأنه لم يتعرض لدرجات حرارة مرتفعة.

3.

نسبة الدهون من 5 : 8 % .

4.

مدة حفظه من 3 أيام لـ إسبوع بعد الغلى.

5.

لا يجب تركه على النار حتى يصل للفوران، ثم نبدأ تقليبه ورفعه من على النار، كما اعتادت ربات البيوت، لأنها طريقة خاطئة.

وأضاف حمدى،: عند تسخين اللبن يتكون على السطح "الألبيومين والجلوبيولين"، وهى مكونات تعمل غشاء على السطح يقلل نفاذية بخار الماء، أى أنها تمنع البخار من الخروج من اللبن، وبالتالي البخار يأخذ الغشاء ويعلو بما نسميه "فوران اللبن" ودرجة الحرارة لا تتعدى الـ 65° مؤية، وهى درجة غير كافية لقتل الميكروبات المرضية كلها ، مثل ميكروب السل

والحمى القلاعية والتهاب الضرع، لذا إذا كنا نريد قتل الميكروبات وفي نفس الوقت اللبن لا يفقد قيمته الغذائية، لابد أثناء تسخين اللبن يتم تقليبه بشكل مستمر في وعاء كبير يسمح بالتقليب، ومن الممكن أن يتم وضع قطعة زجاج بيركس داخل الوعاء لمنع الفوران.

