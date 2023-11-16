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مفتاح أمان Titan المحدث من جوجل يمكنه تخزين ما يصل إلى 250 كلمة مرور

11/16/2023 11:26:22 PM
(MENAFN- Youm7) أجرت
جوجل اليوم تحديث مجموعتها من مفاتيح أمان Titan ببعض الميزات التي ستجعلها تعمل بشكل أفضل مع مفاتيح المرور وكلمات المرور.



وتحاول جوجل منذ سنوات تسهيل الأمر على الأشخاص لتأمين حساباتهم ، وتعد الشركة واحدة من العديد من الشركات التي تدفع نحو الانتقال إلى مفاتيح المرور من كلمات المرور، وقد باعت أيضًا مفاتيح فعلية لفتح الحسابات التي تدعم معايير FIDO ، وفقا لتقرير engadget.





وتقدم جوجل كما كان من قبل مفتاحين Titan، أحدهما مزود بمنفذ USB-C والآخر بمنفذ USB-A ، ولا يزال كلا المفتاحين يدعمان تقنية NFC بحيث يمكن استخدامهما لفتح الحسابات على الهواتف الذكية المتوافقة وكذلك من خلال المنفذ الفعلي، ويدعم المفتاح الجديد مواصفات FIDO2 لتسجيل الدخول بدون كلمة مرور ويمكنه تخزين ما يصل إلى 250 مفتاح مرور.



وتستخدم Google هذا كفرصة لدفع الأشخاص نحو استخدام مفاتيح المرور لحماية حساب Google الخاص بهم
كجزء من عملية الإعداد، وسيتم تشجيعك على إنشاء مفتاح مرور وتخزينه على مفتاح Titan بدلاً من الاستمرار في استخدام كلمة المرور الخاصة بك .



عند هذه النقطة، ستقوم أيضًا بإعداد رقم تعريف شخصي يمكن استخدامه مع مفتاح الأمان لفتح حساب جوجل الخاص بك ، ولكن يمكن أن يعمل مفتاح Titan مع أي حساب مدعوم، وليس مع Google فقط.



وبالطبع، يمكنك استخدامه كجهاز مصادقة ثنائي إلى جانب كلمات المرور التقليدية أيضًا.














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