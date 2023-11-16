مفتاح أمان Titan المحدث من جوجل يمكنه تخزين ما يصل إلى 250 كلمة مرور

(MENAFN
- Youm7) أجرت
جوجل اليوم تحديث مجموعتها من مفاتيح أمان Titan ببعض الميزات التي ستجعلها تعمل بشكل أفضل مع مفاتيح المرور وكلمات المرور.
وتحاول جوجل منذ سنوات تسهيل الأمر على الأشخاص لتأمين حساباتهم ، وتعد الشركة واحدة من العديد من الشركات التي تدفع نحو الانتقال إلى مفاتيح المرور من كلمات المرور، وقد باعت أيضًا مفاتيح فعلية لفتح الحسابات التي تدعم معايير FIDO ، وفقا لتقرير engadget.
وتقدم جوجل كما كان من قبل مفتاحين Titan، أحدهما مزود بمنفذ USB-C والآخر بمنفذ USB-A ، ولا يزال كلا المفتاحين يدعمان تقنية NFC بحيث يمكن استخدامهما لفتح الحسابات على الهواتف الذكية المتوافقة وكذلك من خلال المنفذ الفعلي، ويدعم المفتاح الجديد مواصفات FIDO2 لتسجيل الدخول بدون كلمة مرور ويمكنه تخزين ما يصل إلى 250 مفتاح مرور.
وتستخدم Google هذا كفرصة لدفع الأشخاص نحو استخدام مفاتيح المرور لحماية حساب Google الخاص بهم
كجزء من عملية الإعداد، وسيتم تشجيعك على إنشاء مفتاح مرور وتخزينه على مفتاح Titan بدلاً من الاستمرار في استخدام كلمة المرور الخاصة بك .
عند هذه النقطة، ستقوم أيضًا بإعداد رقم تعريف شخصي يمكن استخدامه مع مفتاح الأمان لفتح حساب جوجل الخاص بك ، ولكن يمكن أن يعمل مفتاح Titan مع أي حساب مدعوم، وليس مع Google فقط.
وبالطبع، يمكنك استخدامه كجهاز مصادقة ثنائي إلى جانب كلمات المرور التقليدية أيضًا.
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