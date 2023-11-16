أرامكس تفتتح منشأة جديدة ومتطورة لعمليات الشحن السريع في سلطنة عمان

(MENAFN
- Gambit Communications HQ) مسقط، عمان - 16 نوفمبر 2023: أعلنت أرامكس المزوّد الرائد عالميًا لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة والمدرجة في سوق دبي المالي تحت رمز التداول (ARMX)، تدشين منشأتها الجديدة والمتطورة لعمليات الشحن السريع في مسقط، بسلطنة عمان، كجزء من جهودها. لتبسيط عملية الشحن بأكملها - بدءًا من وصول الطرد حتى التسليم النهائي.
وتقع المنشأة الجديدة والمتطورة في موقع استراتيجي بالقرب من مطار مسقط لتكون بمثابة مركزًا رئيسيًا لعمليات أرامكس، مما يعزز تسريع زمن التسليم وكفاءة الإدارة اللوجستية. وقد تم تجهيز المنشأة بأحدث تقنيات الفرز والمعالجة، لضمان أعلى معايير الكفاءة والدقة في التعامل مع كل طرد. وكذلك لتحقيق أعلى معايير الأمن، عبر تجهيزها بكاميرات مراقبة CCTV المستمرة، ونظام تحكم بالوصول محسّن وبروتوكولات أمان قوية، لضمان أقصى مستويات خصوصية طرود وبيانات العملاء.
وستعمل المنشأة التي تسعى لتعزيز تجربة العملاء الشاملة بقوة، كمركز لخدمة العملاء، حيث تقدم المساعدة المباشرة والدعم السريع لأية استفسارات لدى العملاء.
وتم افتتاح المنشأة الجديدة رسمياً في 14 نوفمبر بحضور فريق أرامكس، وإدارتها العليا، إلى جانب المسؤولين الحكوميين المحليين وعدد من شركاء القطاع الخاص.
وبهذه المناسبة، قال سامر مرعي، نائب الرئيس لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي في أرامكس: "يسعدنا افتتاح منشأتنا في سلطنة عمان. إن هذه المنشأة تعكس التزامنا الدائم بالتميز والابتكار في قطاع الخدمات اللوجستية، كما أنها ستمكننا من تقديم خدمات أكثر كفاءة وموثوقية للعملاء، مما سيسهم في نمو قطاع الخدمات اللوجستية في سلطنة عمان. وأشكر فريقنا الاستثنائي وشركاءنا على جهودهم المشتركة من أجل تحقيق هذا الإنجاز."
من جهته، أشار فادي قاسم، مدير عام أرامكس في سلطنة عُمان إلى هذه الخطوة قائلاً: " تعبّر هذه المنشأة الجديدة على التزامنا الراسخ بتحسين خدمات الشحن السريع في سلطنة عمان وخارجها. وأنا واثق من أنها ستمكننا من تقديم خدمة استثنائية لعملائنا الكرام، بما يتوافق مع هدفنا المتمثل في تزويد أفضل تجربة ممكنة لعملائنا."
ويهدف افتتاح هذه المنشأة إلى دعم سوق العمل المحلي من خلال خلق فرص عمل جديدة، خاصة فئة الشباب، والمساهمة في النمو الاقتصادي وتنمية المجتمع في السلطنة.
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