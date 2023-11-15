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أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز بالأسواق العالمية.. تعرف عليها

11/15/2023 11:25:03 PM
(MENAFN- Youm7) نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى، حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر يناير 2023 82.20 دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 77.92دولار للبرميل تسليم شهر ديسمبر 2023، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 86.35 دولار للبرميل
لشهر نوفمبر 2023.



وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.150 دولار للجالون، كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكي4.336دولار للجالون.



وفي الأسبوع الماضي، تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ يوليو متأثرة بالمخاوف من احتمال تراجع الطلب في الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم.




وهبط مؤشر أسعار المستهلكين في الصين في أكتوبر إلى مستويات لم تشهدها منذ جائحة كوفيد-19 وانكمشت الصادرات لذلك الشهر بأكثر من المتوقع.



وأكدت السعودية وروسيا، الأسبوع الماضي أنهما ستواصلان تخفيضات إنتاج النفط الطوعية حتى نهاية العام، إذ تتواصل مخاوف متعلقة بالطلب والنمو الاقتصادي في الإلقاء بظلالها على أسواق الخام.












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