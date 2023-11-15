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فشلا في تحديد الزائدة فاستأصلا القولون

11/15/2023 11:16:32 PM
(MENAFN- Al Watan) رفع جورج بيانو من ولاية واشنطن دعوى قضائية ضد المركز الطبي في جامعة واشنطن، بعد أن فشل جراحان فيه بتحديد موقع الزائدة الدودية في جسده، فأزالا بدلاً من ذلك جزءاً من القولون، ما ترك الرجل يعاني من سلسلة من المشاكل الطبية الخطرة.
وكان من المفترض أن يشرف الطبيب المعالج نيدي أوديافار على الجراح المتدرب بول هيرمان، أثناء إجراء عملية استئصال الزائدة الدودية لجورج بيانو في ديسمبر 2022، وفقاً لمحامي المريض.
لكن المريض يزعم أن الجراحَين فشلا في تحديد موقع العضو المطلوب استئصاله، وأفسدوا الأمر لدرجة أنهما تركاه في حالة أسوأ. وقال جورج بيانو لمحطة ((كيرو)): ((عندما استيقظت وتوقفت عن تناول المسكنات، بدأت أشعر بألم شديد. لقد كان الأمر أسوأ بكثير مما كنت عليه عندما ذهبت إلى المستشفى)). وأضاف ((كنت أعاني من تسرب القولون الذي أدى إلى الإنتان والعدوى. وكدت أموت منه)).
وبعد الجراحة، ذكر جورج بيانو أنه تبين أنه بحاجة إلى تركيب كيس فغر اللفائفي علاوة على أربع عمليات جراحية إضافية. كما لا يزال يعاني من آلام شديدة مرتبطة بالجراحة.
وأشار محامو المريض إلى أنه تأخر أيضاً في علاج السرطان بسبب الإصابات التي تسبب بها هذا الإهمال الطبي.

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