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برغم العقوبات.. الاقتصاد الروسي يسجل نمواً بـ5,5% على أساس سنوي

11/15/2023 7:25:47 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أظهرت بيانات رسمية، أمس، أن الاقتصاد الروسي حقق نمواً لربعٍ ثانٍ توالياً، برغم ارتفاع التضخم والعقوبات الغربية التي أضعفت الروبل.

ونما الاقتصاد بنسبة 5,5% على أساس سنوي في الربع الثالث، بعدما سجل انكماشاً في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لوكالة الإحصاء الفدرالية «روستات».

وانكمش الاقتصاد الروسي عام 2022، لكنه عاد إلى النمو من جديد في الربع الثاني من هذا العام على أساس سنوي، منهياً سلسلة من أربعة أرباع متتالية من الانكماش.

ويقدّر مسؤولون روس انتعاش الاقتصاد عام 2023، ويتوقع البنك المركزي نمواً يراوح بين 2,2% و2,7% للعام بكامله.

وقال وزير الاقتصاد الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف، الأسبوع الماضي، إن النمو السنوي ينتظر أن يصل إلى 3%.

وتعرضت روسيا لعقوبات غربية غير مسبوقة في أعقاب اندلاع الحرب بينها وبين أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، أعادت موسكو توجيه جزء كبير من صادراتها الحيوية من النفط والغاز إلى الصين والهند، وفرضت ضوابط على العملة لدعم الروبل الذي لا يزال متقلباً، إذ يتم تداوله عند 90 روبلاً للدولار.

وأشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالأداء الاقتصادي لروسيا في مواجهة العقوبات الغربية.

لكنَّ محللين مستقلين يقولون إن الزيادة الهائلة في الإنفاق العسكري مترافقة مع دعم الاقتصاد تؤدي إلى مشكلات أخرى.

فقد ارتفع التضخم ووصلت البطالة إلى مستويات منخفضة قياسية، ما أدى إلى نقص الأيدي العاملة وضغوط تصاعدية مستمرة على الأسعار.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 15% في محاولة لكبح التضخم.

ويشكّل ارتفاع الأسعار موضوعاً حساساً في المجتمع الروسي الذي شهد فترات متعاقبة من ارتفاع التضخم خلال العقود الثلاثة التي تلت انهيار الاتحاد السوفيتي.

ويحرص الكرملين على إبراز قوة الاقتصاد قبل الانتخابات الرئاسية في مارس 2024.

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