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(Alpine Eagle) أيـقـونــة صـناعــة الساعات الرياضية الأنيقة في شوبارد

11/15/2023 7:12:27 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تتميز‭ ‬مجموعة‭ ‬ساعات‭ (‬ Alpine ‭ ‬ Eagle ‭) ‬الجديدة‭ ‬بطابعها‭ ‬العصري،‭ ‬وتعيد‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬الرياضية‭ ‬الأنيقة‭ ‬إحياء‭ ‬وتجسيد‭ ‬التحفة‭ ‬الفنية‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬ساعة‭ (‬ St ‭. ‬ Moritz ‭) ‬باعتبارها‭ ‬أول‭ ‬ساعة‭ ‬يصنعها‭ ‬المبدع‭ ‬كارل‭-‬فريدريك‭ ‬شوفوليه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1980،‭ ‬والذي‭ ‬يشغل‭ ‬حالياً‭ ‬منصب‭ ‬الرئيس‭ ‬الشريك‭ ‬لدار‭ ‬شوبارد،‭ ‬حيث‭ ‬وضع‭ ‬الخطوط‭ ‬الأولية‭ ‬لمفهوم‭ ‬هذه‭ ‬الساعة‭ ‬وصممها‭ ‬بنفسه‭ ‬بدافع‭ ‬من‭ ‬شغفه‭ ‬بجبال‭ ‬الألب‭ ‬والقوة‭ ‬الجبارة‭ ‬للنسر‭ ‬الذي‭ ‬يسود‭ ‬فيها‭. ‬صنعت‭ ‬علبة‭ ‬الساعة‭ ‬بقطر‭ ‬41‭ ‬ملم‭ ‬من‭ ‬معدن‭ ‬استثنائي‭ ‬شديد‭ ‬المقاومة‭ ‬وعاكس‭ ‬للضوء‭ ‬يعرف‭ ‬باسم‭ ‬لوسنت‭ ‬ستيل،‭ ‬وتزينت‭ ‬بمينا‭ ‬بلون‭ ‬أزرق‭ ‬أليتش‭ (‬ Aletsch ‭ ‬ Blue ‭)‬،‭ ‬وتعمل‭ ‬بحركة‭ ‬شوبارد‭ ‬كرونومتر‭ ‬معتمدة‭ ‬من‭ ‬عيار‭ (‬ Chopard ‭ ‬01.01- C ‭). ‬

وتشهد‭ ‬ساعة‭ (‬ Alpine ‭ ‬ Eagle ‭) ‬على‭ ‬النهج‭ ‬الأخلاقي‭ ‬الذي‭ ‬تتبعه‭ ‬دار‭ ‬شوبارد،‭ ‬حيث‭ ‬يصنع‭ ‬معدن‭ ‬لوسنت‭ ‬ستيل‭ ‬بنسبة‭ ‬80 % ‭ ‬من‭ ‬مواد‭ ‬معاد‭ ‬تدويرها‭. ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬كرّست‭ ‬شوبارد‭ ‬الساعة‭ ‬للنسور‭ ‬من‭ ‬الرجال‭ ‬الطموحين‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬اليومية‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الهمم‭ ‬العالية‭ ‬والرؤى‭ ‬الملهمة،‭ ‬ممن‭ ‬يمتلكون‭ ‬البصيرة‭ ‬والتصميم‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المستقبلية‭ ‬ويدركون‭ ‬جيداً‭ ‬أهمية‭ ‬القضايا‭ ‬البيئية‭.‬

ويعيد‭ ‬التاريخ‭ ‬نفسه‭ ‬مع‭ ‬ساعة‭ (‬ Alpine ‭ ‬ Eagle ‭)‬،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إصرار‭ ‬وعزيمة‭ ‬ابنه‭ ‬كارل‭-‬فريتز،‭ ‬المدعوم‭ ‬سراً‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جدّه‭ ‬كارل،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬كارل‭-‬فريدريك‭ ‬شوفوليه‭ ‬بتحديث‭ ‬ساعة‭ (‬ St ‭. ‬ Moritz ‭). ‬كان‭ ‬كارل‭-‬فريدريك‭ ‬متردداً‭ ‬في‭ ‬بادئ‭ ‬الأمر،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬عزيمة‭ ‬ابنه‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬إقناعه،‭ ‬تماماً‭ ‬كما‭ ‬استطاع‭ ‬هو‭ ‬إقناع‭ ‬والده‭ ‬بدعم‭ ‬فكرته‭ ‬منذ‭ ‬40‭ ‬عاما‭ ‬مضت‭.

اعتمد‭ ‬كارل‭-‬فريدريك‭ ‬شوفوليه‭ ‬أثناء‭ ‬إنشاء‭ ‬مجموعته‭ ‬الجديدة‭ (‬ Alpine ‭ ‬ Eagle ‭) ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬على‭ ‬قدرته‭ ‬الإبداعية‭ ‬الزاخرة‭ ‬وشغفه‭ ‬بجبال‭ ‬الألب،‭ ‬كما‭ ‬اعتمد‭ ‬على‭ ‬مبادئ‭ ‬لويس‭ ‬سوليفان‭ ‬للتناغم‭ ‬والتي‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الشكل‭ ‬يتبع‭ ‬الوظيفة‮»‬‭. ‬وتنتمي‭ ‬الساعة‭ ‬الجديدة‭ ‬إلى‭ ‬فئة‭ ‬مختارة‭ ‬من‭ ‬الساعات‭ ‬التي‭ ‬تتميز‭ ‬بعلبة‭ ‬وسوار‭ ‬مدمجين‭ ‬معاً،‭ ‬لتتسم‭ ‬بذلك‭ ‬بتصميم‭ ‬أنيق‭ ‬وعصري‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭. ‬وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬تضم‭ ‬الساعة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الإشارات‭ ‬الضمنية‭ ‬لنسر‭ ‬جبال‭ ‬الألب‭ ‬وموطنه‭ ‬الطبيعي،‭ ‬حيث‭ ‬ميناء‭ ‬الساعة‭ ‬بشكله‭ ‬الصخري‭ ‬وسطحه‭ ‬ذي‭ ‬التعريجات‭ ‬يشبه‭ ‬قزحية‭ ‬عين‭ ‬النسر،‭ ‬بينما‭ ‬تستحضر‭ ‬العقارب‭ ‬في‭ ‬الأذهان‭ ‬صورة‭ ‬ريش‭ ‬العقاب،‭ ‬ويذّكر‭ ‬الستيل‭ ‬ذو‭ ‬اللمعة‭ ‬الباردة‭ ‬بصورة‭ ‬الأنهار‭ ‬الجليدية‭. ‬أما‭ ‬لون‭ ‬الميناء‭ ‬فيشبه‭ ‬تدرجات‭ ‬ألوان‭ ‬جبال‭ ‬الألب؛‭ ‬حيث‭ ‬استوحي‭ ‬اللون‭ ‬الأزرق‭ ‬‮«‬أليتش‮»‬‭ ‬من‭ ‬التلألؤ‭ ‬البرّاق‭ ‬لأكبر‭ ‬الأنهار‭ ‬الجليدية‭ ‬في‭ ‬جبال‭ ‬الألب‭ ‬السويسرية‭.‬

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