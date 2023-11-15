(Alpine Eagle) أيـقـونــة صـناعــة الساعات الرياضية الأنيقة في شوبارد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تتميز مجموعة ساعات (
Alpine
Eagle ) الجديدة بطابعها العصري، وتعيد هذه المجموعة الرياضية الأنيقة إحياء وتجسيد التحفة الفنية المتمثلة في ساعة (
St .
Moritz ) باعتبارها أول ساعة يصنعها المبدع كارل-فريدريك شوفوليه في عام 1980، والذي يشغل حالياً منصب الرئيس الشريك لدار شوبارد، حيث وضع الخطوط الأولية لمفهوم هذه الساعة وصممها بنفسه بدافع من شغفه بجبال الألب والقوة الجبارة للنسر الذي يسود فيها. صنعت علبة الساعة بقطر 41 ملم من معدن استثنائي شديد المقاومة وعاكس للضوء يعرف باسم لوسنت ستيل، وتزينت بمينا بلون أزرق أليتش (
Aletsch
Blue )، وتعمل بحركة شوبارد كرونومتر معتمدة من عيار (
Chopard 01.01-
C ).
وتشهد ساعة ( Alpine Eagle ) على النهج الأخلاقي الذي تتبعه دار شوبارد، حيث يصنع معدن لوسنت ستيل بنسبة 80 % من مواد معاد تدويرها. ومن هذا المنطلق كرّست شوبارد الساعة للنسور من الرجال الطموحين في حياتهم اليومية من أصحاب الهمم العالية والرؤى الملهمة، ممن يمتلكون البصيرة والتصميم لمواجهة التحديات المستقبلية ويدركون جيداً أهمية القضايا البيئية.
ويعيد التاريخ نفسه مع ساعة ( Alpine Eagle )، من خلال إصرار وعزيمة ابنه كارل-فريتز، المدعوم سراً من قبل جدّه كارل، على أن يقوم كارل-فريدريك شوفوليه بتحديث ساعة ( St . Moritz ). كان كارل-فريدريك متردداً في بادئ الأمر، إلا أن عزيمة ابنه تمكنت من إقناعه، تماماً كما استطاع هو إقناع والده بدعم فكرته منذ 40 عاما مضت.
اعتمد كارل-فريدريك شوفوليه أثناء إنشاء مجموعته الجديدة ( Alpine Eagle ) في عام 2019 على قدرته الإبداعية الزاخرة وشغفه بجبال الألب، كما اعتمد على مبادئ لويس سوليفان للتناغم والتي تنص على أن «الشكل يتبع الوظيفة». وتنتمي الساعة الجديدة إلى فئة مختارة من الساعات التي تتميز بعلبة وسوار مدمجين معاً، لتتسم بذلك بتصميم أنيق وعصري على حد سواء. وبالإضافة إلى ذلك، تضم الساعة الكثير من الإشارات الضمنية لنسر جبال الألب وموطنه الطبيعي، حيث ميناء الساعة بشكله الصخري وسطحه ذي التعريجات يشبه قزحية عين النسر، بينما تستحضر العقارب في الأذهان صورة ريش العقاب، ويذّكر الستيل ذو اللمعة الباردة بصورة الأنهار الجليدية. أما لون الميناء فيشبه تدرجات ألوان جبال الألب؛ حيث استوحي اللون الأزرق «أليتش» من التلألؤ البرّاق لأكبر الأنهار الجليدية في جبال الألب السويسرية.
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