إنتاج مسلسل صلاح الدين الأيوبى.. فاتح القدس لـ3 مواسم تزامنا مع أحداث غزة

MENAFN - Youm7) تصدر المسلسل التركى "صلاح الدين الأيوبى .. فاتح القدس" ترند مواقع التواصل الاجتماعى، خلال الساعات الماضية بعد عرض أولى حلقاته يوم الاثنين الماضى وترجمتها فجر الثلاثاء، فهو عمل تاريخى ضخم، يتحدث عن تحرير القدس، تزامنا مع الأحداث العصيبة التى تشهدها فلسطين وأهلها على يد الاحتلال الإسرائيلى، ومن المقرر استمراره لمدة 3 مواسم.





قصة وأبطالصلاح الدين الأيوبى

ويحكي العمل بطولات القائد صلاح الدين مؤسس الدولة الأيوبية وحياته والمعارك الكثيرة التى خاضها أمام الصليبيين وتحرير القدس بعد 88 عاما، ومحاولاته المستميتة في الحفاظ على الدولة الإسلامية، وتوحيد الأراضي الإسلامية في سوريا وشمال بلاد الرافدين وفلسطين ومصر تحت حكمه.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي يقوم ببطولته أوغور غونيش الذي يقوم بشخصية محرر القدس، ويشارك معه أيضا مجموعة من الفنانين أبرزهم: محمد على نور أوغلو الذي يقوم بدور "نور الدين زنكي"، والفنانة ديلين دوغار بشخصية "ثريا"، بالإضافة إلى عدد من الممثلين الباكستانيين، والمسلسل إنتاج تركي باكستاني.

صلاح الدين الأيوبي فاتح القدس





مواعيد وقنوات عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يعرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي: فاتح القدس يوم الاثنين من كل أسبوع على شاشة قناة TRT1 التركية، كما يعرض أيضا عبر "قناة الفجر الجزائرية" في تمام الساعة 9 ونصف مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، والساعة 10 ونصف مساء بتوقيت مصر، و11 ونصف مساء بتوقيت السودان والسعودية والأردن والعراق، وسوريا.

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