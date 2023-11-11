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براءة رجل بعد سجنه 35 عاما

11/11/2023 2:16:19 PM
(MENAFN- Al Watan) بعد 35 عاما في السجن، حُكم ببراءة رجل أمريكي اتهم باقتحام منزل والاعتداء جنسيا على طفلة عمرها 11 عاما في جنوب غرب ولاية ميشيغان، بعد أن توصلت السلطات إلى أنه أدين خطأ.
وألغى قاض، الخميس، إدانة لويس رايت التي تعود إلى 1988 بطلب من مدعي مقاطعة كالهون، ومكتب المدعي العام.
وقال مكتب المدعي العام: ((الفحص الجديد للحمض النووي استبعد كون رايت هو المعتدي)).
وأوضح ((مشروع البراءة لكلية كولي للحقوق))، الذي يمثل رايت، أن اعترافا كاذبا وصفقة ادعاء بلا فرصة للطعن عليها كانا وراء سجن رايت عقودا.
ففي 1988، توصلت الشرطة التي حققت في الاعتداء على طفلة في مدينة ألبيون، الواقعة على بُعد 160 كيلومترا غرب ديترويت، إلى أن رايت هو المتهم، بعد إن قال شرطي خارج الخدمة إنه شوهد في الحي.
وقالت الشرطة -آنذاك- إن رايت اعترف، على الرغم من عدم تسجيل المقابلة وعدم توقيعه اعترافا، وفقا لمشروع البراءة.
وأضاف المشروع: ((لم يطلب من الضحية مطلقا تحديد أي شخص في المحكمة أو خارجها)).
رايت، الذي يبلغ من العمر الآن 65 عاما، أقر بالذنب دون فرصة طعن في الاتهامات، وحكم عليه بالسجن من 25 إلى 50 عاما.
وفي النهاية، سعى إلى سحب الإقرار، لكن طلبه قوبل بالرفض.
ولم يستجب لرسالة إلكترونية تطلب تعقيبا إضافيا من ((مشروع البراءة))، الجمعة، ولم يتضح سبب قرار رايت الإقرار بأنه مذنب دون فرصة طعن، وهو ما يعامل بوصفه إقرارا بالذنب لاعتبارات تتعلق بالأحكام.
واستطرد ((مشروع البراءة)) في بيان مكتوب: ((لطالما أكد رايت براءته)). وذكر المدعي ديفيد غيلبرت أنه أعيد فتح القضية الآن.
وأضاف: ((لا عدالة دون حقيقة. هذا ينطبق على الجميع)).
وقد يكون رايت مؤهلا للحصول على تعويض قدره 1.75 مليون دولار بموجب قانون الولاية، الذي يمنح 50 ألف دولار عن كل عام قضي في السجن بإدانة ألغيت بناء على ظهور أدلة جديدة.

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