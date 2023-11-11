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بيان ريال مدريد عن إصابة حارس مرماه كيبا

11/11/2023 3:10:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدر نادي ريال مدريد بيانا رسميا الجمعة، حول إصابة حارس مرماه كيبا أريزابالاغا، المنضم إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من تشلسي على سبيل الإعارة.
وتعرض كيبا للإصابة في أثناء قيامه بعمليات الإحماء قبيل مباراة الفريق الملكي أمام ضيفه سبورتينغ براغا البرتغالي (3-0)، الأربعاء الماضي، في الجولة الرابعة لدور المجموعات ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليتم استبداله بزميله الأوكراني أندريه لونين.
ونص بيان ريال مدريد على أنه "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا كيبا أريزابالاغا من قبل الطاقم الطبي، تم تشخيص إصابته في العضلة المقربة الطويلة بالفخذ الأيمن".
ولم يوضح ريال مدريد مدة غياب حارس مرماه، لكن صحيفة "آس" أفادت بأن كيبا سيغيب لفترة قد تصل إلى 3 أسابيع.
وبذلك، من المتوقع أن يغيب كيبا عن مباريات فالنسيا، قادش، نابولي وغرناطة في بطولتي الدوري المحلي "الليغا" ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
انضم كيبا أريزابالاغا (29 عاما) إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من تشلسي على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم، لتعويض غياب البلجيكي تيبو كورتوا، الذي أُصيب بقطع في الرباط الصليبي.

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