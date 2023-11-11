بيان ريال مدريد عن إصابة حارس مرماه كيبا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدر نادي ريال مدريد بيانا رسميا الجمعة، حول إصابة حارس مرماه كيبا أريزابالاغا، المنضم إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من تشلسي على سبيل الإعارة.
وتعرض كيبا للإصابة في أثناء قيامه بعمليات الإحماء قبيل مباراة الفريق الملكي أمام ضيفه سبورتينغ براغا البرتغالي (3-0)، الأربعاء الماضي، في الجولة الرابعة لدور المجموعات ضمن دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ليتم استبداله بزميله الأوكراني أندريه لونين.
ونص بيان ريال مدريد على أنه "بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا كيبا أريزابالاغا من قبل الطاقم الطبي، تم تشخيص إصابته في العضلة المقربة الطويلة بالفخذ الأيمن".
ولم يوضح ريال مدريد مدة غياب حارس مرماه، لكن صحيفة "آس" أفادت بأن كيبا سيغيب لفترة قد تصل إلى 3 أسابيع.
وبذلك، من المتوقع أن يغيب كيبا عن مباريات فالنسيا، قادش، نابولي وغرناطة في بطولتي الدوري المحلي "الليغا" ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
انضم كيبا أريزابالاغا (29 عاما) إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من تشلسي على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم، لتعويض غياب البلجيكي تيبو كورتوا، الذي أُصيب بقطع في الرباط الصليبي.
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