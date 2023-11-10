الليبى فؤاد القريتلى: وافقت على المشاركة بـراجعين فورا وسجلت صوتى 12 بليل

MENAFN - Youm7) طرح أوبريت راجعين لدعم القضية الفلسطينيةبمشاركة 25 فنانًا من الوطن العربى، وحقق نجاحًا كبيرًا فور طرحه على موقع يوتيوب، ومنصات الموسيقي المختلفة.

وقال الفنان الليبى فؤاد القريتلى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": "سعيد جدا إنى شاركت فى أوبريت راجعين وكنت من فريق العمل ومشاركتى فيه كانت بالصدفة الباحتة كلمنى المخرج الليبى أحمد كويفية عن المشروع فى بدايته وإنه عن فلسطين وناقص صوت ليبى يشارك قولتله أنا معاكم كلم أحمد المنتج ناصر البشير وعلاقتى بناصر من 2015 وإحنا أصدقاء وافق و شاركت معاهم".

وأضاف فؤاد: "كلمنى أحمد كويفية وقال لى على نوع الاستوديو والإضاءة والكاميرا وروحت الاستوديو 12 بليل وسجلت المقطع الخاص بيا في ليبيا والفريق كله كان متعاونا جدا سواء المتواجد فى ليبيا أو فى الأردن أو فى السعودية والكويت كلنا أيد واحدة وأن إحنا نعمل حاجة نساعد بها الفلسطينيين".



ويعد الأوبريت أول تجربة غنائية شبابية تجمع خيرة نجوم عالم الراب فى العالم العربى من دول مختلفة، هى: مصر والأردن وتونس والمغرب وليبيا والسعودية واليمن والكويت والسودان وفلسطين، وظهر للنور بشكل فيديو كليب مصور.

وشارك جميع الفنانين فى العمل بشكل تطوعى بدون مقابل، فى حين تعود جميع عائدات الأغنية لصالح المساعدات لأطفال غزة، وتعد الأغنية أول أوبريت شبابي يجمع 25 فنانا عربى على غرار أوبريت الحلم العربى.

وتم تصوير الفيديو كليب معظمه فى الأردن وتم تصوير باقى المشاركين عن بعد كل فى بلده، وذلك تحت إدارة المخرج الفلسطيني عمر رمال والمخرج الليبي أحمد كويفية والمنتج ناصر بشير، و توزيع ناصر بشير و مروان موسى و عمر شومالى وخرج الأوبريت للنور بمساهمة كل من عمر حميدات وحياة أبو سمرة وفرح حوراني وريم كنج وهبة أبوحيدر.