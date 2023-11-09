«الحمأة للطاقة» يولد 2.4 ميجاوات من الكهرباء الخضراء في عجمان

اطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومعالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، على إنجازات مشروع ((الحمأة للطاقة))، الذي تنفذه شركة الصرف الصحي في عجمان.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالمشروع الرائد، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الخليج لإنتاج كهرباء ((خضراء)) من حمأة محطة معالجة مياه الصرف الصحي، انسجاماً مع استراتيجية الإمارات لداعمة للطاقة النظيفة والساعية للتصدي للتحديات البيئية الملحة وإيجاد الحلول المبتكرة.

وأعرب عن فخره بالإنجازات المهمة التي حققها المشروع الذي بلغت تكلفته 120 مليون درهم، حيث نجح في معالجة ما يصل إلى 920 متراً مكعباً من الحمأة يومياً، ما أدى إلى توليد 2.4 ميجاوات من الكهرباء الخضراء تغطي جزءاً كبيراً من استهلاك الكهرباء لمصفاة الصرف الصحي في الإمارة.

من جهتها بينت معالي مريم المهيري أن المشروع يعد نموذجاً مثالياً للمشاريع المستدامة، وأنه حقق أفضل النتائج المرجوة، وقالت: إن تأثير مشروع S2E يتجاوز مجرد إنتاج الطاقة؛ كونه يتناول قضية إدارة الحمأة بشكل حيوي، محولاً النفايات إلى مورد قيم ومستدام، حيث أظهرت مصفاة الصرف الصحي في عجمان التزاماً متواصلاً بتقليل النفايات والاستدامة البيئية، داعمةً للاقتصاد الدائري والمبادرات الخاصة بالطاقة المتجددة.

وأضافت: إن نجاح مشروع الحمأة للطاقة يرسخ مكانة الممارسات المستدامة والمسؤولة بيئياً، ويعد دافعاً نحو الانتقال إلى الطاقة المتجددة وتبني حلول إدارة النفايات الابتكارية.

ورافق الشيخ راشد بن حميد، ومعالي مريم المهيري، خلال الزيارة، عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية في عجمان، ومحمد سعيد سلطان النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، وممثلون عن الشركاء من ((BESIX))، و((Veolia)). جدير بالذكر أن مصفاة الصرف الصحي حققت استقلالية أكبر في الأداء الكهربائي، حيث حققت حتى يوليو الماضي 70 % من الاكتفاء الذاتي من الكهرباء، وأسهمت في تقليل حجم الحمأة بـ40 %.

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