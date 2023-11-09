زاك إيفرون: يشرفنى أن أقدم شخصية الراحل ماثيو بيرى فى فيلم سيرة ذاتية

MENAFN - Youm7) أكد الممثل الشاب زاك إيفرون أنه سيشرفه أن يلعب شخصية الممثل الراحل ماثيو بيرى فى فيلم سيرة ذاتية عن حياته، كان بطل مسلسل Friends ، يخطط له قبل وفاته في 29 أكتوبر الماضى، وفقا للتقرير الذى نشر على موقعtheguardian.

ماثيو بيرى وزاك إيفرون

في مقابلة مع Sirius XM في عام 2022، قال بيري إنه طلب من إيفرون أن يلعب الدور الرئيسي في فيلم كتبه بيري وخطط لإخراجه، لكن إيفرون "قال لا"، تم ذكر المشروع مرة أخرى في أعقاب وفاة بيري من قبل صديقته الممثلة أثينا كروسبي، التي قالت لمجلة People أن فيلم بيري كان فيلمًا عن السيرة الذاتية وأنه "أراد زاك إيفرون، أن يؤدى شخصيته.

وأثناء الترويج لفيلم المصارعة الجديد The Iron Claw، قال إيفرون لمجلة People: "يشرفني أن أسمع أنه كان يفكر في أن ألعب دوره، ويشرفني أن أفعل ذلك".

سبق أن ظهر بيري وإيفرون معًا في الكوميديا الخيالية لعام 2009 بعنوان 17 Again، والتي لعب فيها إيفرون دور بيري الأصغر سنًا.

وتابع إيفرون قائلا: "كان بيري مرشدًا لي، وقد صنعنا فيلمًا رائعًا معًا، نظرت إليه، وتعلمت التوقيت الكوميدي من ذلك الرجل، أعني، عندما كنا نصور 17 Again، كان الأمر سرياليًا جدًا بالنسبة لي أن أنظر إليه وأجعله يكون هناك، لأنني تعلمت منه الكثير، من حياته كلها".