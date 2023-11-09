تشعر بالنعاس بعد تناول الطعام؟- إليك السبب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يشعر البعض بالخمول والوهن طوال اليوم ويعتقد أن السبب في ذلك قلة عدد ساعات النوم، ورغم اللجوء للنوم فترة كافية، إلا أن الشخص قد يشعر بالخمول بعد تناول الطعام، فما السبب في ذلك؟



لماذا نشعر بالخمول بعد تناول الطعام؟

الشعور بالتعب أو صعوبة التركيز بعد تناول الطعام أمر شائع نسبيًا، فقد يحدث الشعور التعب بشكل خاص، اعتمادًا على ما يأكله والكمية وتوقيت تناولها، لذلك فإن الوجبات التي تحتوي على كل من الكربوهيدرات والبروتين يمكن أن تجعل الشخص يشعر بالتعب أكثر من الأطعمة الأخرى.



كما يعتقد بعض الباحثين أن الشخص يشعر بالتعب بعد تناول الطعام لأن جسمه ينتج المزيد من السيروتونين، وهومادة كيميائية تلعب دورًا في تنظيم دورات المزاج والنوم.



ولهذه الأسباب فإن تناول وجبة غنية بالبروتين والكربوهيدرات قد يجعل الإنسان يشعر بالنعاس.



قد يعاني الأشخاص الذين يتناولون وجبات غداء أكبر من الشعور بالنعاس بعد الظهر أكثر من أولئك الذين يتناولون كميات أقل في منتصف النهار، فقد يؤدي تناول الطعام إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وقد يتبع ذلك انخفاض في الطاقة.



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