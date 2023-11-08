«أوبر» تتحول إلى الربحية بـ394 مليون دولار بارتفاع الرحلات والتوصيل

سجلت شركة أوبر أرباحاً من عملياتها بقيمة 394 مليون دولار في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بخسائر بلغت 495 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ صافي الدخل 221 مليون دولار، أو 10 سنتات للسهم الواحد، مقارنة بخسارة صافية قدرها 1.2 مليار دولار، أو 61 سنتاً للسهم، في الربع نفسه من العام الماضي.

وتأتي هذه الأرباح على خلفية نمو الطلب على الرحلات والتوصيل إلى جانب زيادة عدد السائقين، فسجلت الشركة نمواً في مجمل الرحلات بـ25% في الربع الثالث.

وسجلت الإيرادات الفصلية للشركة 9.3 مليارات دولار، بزيادة قدرها 11% على أساس سنوي، إلا أن ذلك قد خالف توقعات المحللين وكان أبطأ وتيرة نمو في 10 أرباع.

وتوقعت الشركة أن تسجل الشركة مبلغاً يتراوح ما بين 36.5 مليار دولار و37.5 مليار دولار في الربع الرابع من مجمل حجوزها، التي تشمل الرحلات والتوصيل والشحن، وأن تسجل الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء رقماً قياسياً يتراوح ما بين 1.18 مليار دولار و1.24 مليار دولار.

وحققت أوبر نمواً ملحوظاً في مجمل حجوزها للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر، وبنسبة 21% على أساس سنوي، عند 35.3 مليار دولار مع مجمل حجوز التنقل بـ17.9 مليار دولار، بزيادة 31% على أساس سنوي ومجمل حجوز التوصيل بـ16.1 مليار دولار، بزيادة 18% على أساس سنوي.

يُذكر أن مكاسب السهم قد وصلت إلى نحو 95% العام الحالي.