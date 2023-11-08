أمين عام الخارجية ونظيره البنغالي يبحثان التعاون والتنسيق بين البلدين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- بحث أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين السفير ماجد القطارنة، خلال استقباله أمين عام وزارة الخارجية في جمهورية بنغلادش الشعبية السفير مسعود بن مؤمن، والوفد المرافق له، أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.
وبحث الجانبان، آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لوقف العدوان على غزة، وما يسببه من كارثة إنسانية، وضرورة تكثيفها لضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع، مؤكدين الحرص المشترك على تعزيز التعاون والتنسيق لهذه الغاية في إطار منظمة التعاون الإسلامي.
وأكد الجانبان أهمية البناء على القرار الذي قدمه الأردن وتبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول ضرورة وقف الحرب وضمان حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.
وفي مجال العلاقات الثنائية، تناول الاجتماع سبل تعزيز آفاق التعاون في العديد من المجالات، لا سيما الاستثمارية والتجارية والسياحية، وتعزيز التفاعل الشعبي بين البلدين الشقيقين.
كما بحث الجانبان إمكانية إيجاد خطوط طيران منتظمة بين البلدين لإعطاء الزخم اللازم لتعزيز التعاون، وناقشا الإجراءات المتعلقة بالتوقيع على مذكرة للمشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين، لغايات مأسسة التنسيق والتعاون القائم بين البلدين.
--(بترا)
ص خ/ن ح/رق
08/11/2023 17:49:40
MENAFN08112023000117011021ID1107396400
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