أمين عام الخارجية ونظيره البنغالي يبحثان التعاون والتنسيق بين البلدين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 8 تشرين الثاني (بترا)- بحث أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين للشؤون الدبلوماسية والمغتربين السفير ماجد القطارنة، خلال استقباله أمين عام وزارة الخارجية في جمهورية بنغلادش الشعبية السفير مسعود بن مؤمن، والوفد المرافق له، أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

وبحث الجانبان، آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لوقف العدوان على غزة، وما يسببه من كارثة إنسانية، وضرورة تكثيفها لضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في القطاع، مؤكدين الحرص المشترك على تعزيز التعاون والتنسيق لهذه الغاية في إطار منظمة التعاون الإسلامي.

وأكد الجانبان أهمية البناء على القرار الذي قدمه الأردن وتبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول ضرورة وقف الحرب وضمان حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

وفي مجال العلاقات الثنائية، تناول الاجتماع سبل تعزيز آفاق التعاون في العديد من المجالات، لا سيما الاستثمارية والتجارية والسياحية، وتعزيز التفاعل الشعبي بين البلدين الشقيقين.

كما بحث الجانبان إمكانية إيجاد خطوط طيران منتظمة بين البلدين لإعطاء الزخم اللازم لتعزيز التعاون، وناقشا الإجراءات المتعلقة بالتوقيع على مذكرة للمشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية في البلدين، لغايات مأسسة التنسيق والتعاون القائم بين البلدين.

--(بترا)

ص خ/ن ح/رق

08/11/2023 17:49:40