إندونيسيا: المستشفى الإندونيسي في غزة خدمة للفلسطينيين

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- أكدت وزارة الخارجية الإندونيسية اليوم الثلاثاء، إن الغرض من المستشفى الإندونيسي في غزة هو خدمة الفلسطينيين "بشكل كامل"، ردا على اتهام جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن حركة حماس تستخدمه لشن هجمات.
وفي وقت سابق اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس باستغلال المستشفيات بشكل منهجي ضمن آلتها الحربية"، حيث نفت الحركة قيامها بذلك.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، "المستشفى الإندونيسي في غزة منشأة بناها إندونيسيون لأغراض إنسانية خالصة، ولخدمة الاحتياجات الطبية للفلسطينيين في غزة"، مضيفة أن المستشفى تديره السلطات الفلسطينية بمساعدة عدد قليل من المتطوعين الإندونيسيين، بحسب وكالة الأنباء الإندونيسية(أنتارا).
وأضافت الوزارة أن المستشفى "يعالج حاليا المرضى بأعداد تفوق طاقته بكثير".
وقال رئيس منظمة (إم.إي.آر-سي) التطوعية التي مولت المستشفى الإندونيسي، ساربيني عبد المراد، إن الوقود نفد من المستشفى و"انهار".
ودعت إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، إلى وقف فوري لإطلاق النار، كما أرسلت مساعدات إنسانية إلى غزة.
--(بترا)
رصد/أغ/أ م / س س
07/11/2023 10:11:22
MENAFN07112023000117011021ID1107384025
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.