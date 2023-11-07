إندونيسيا: المستشفى الإندونيسي في غزة خدمة للفلسطينيين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 7 تشرين الثاني (بترا)- أكدت وزارة الخارجية الإندونيسية اليوم الثلاثاء، إن الغرض من المستشفى الإندونيسي في غزة هو خدمة الفلسطينيين "بشكل كامل"، ردا على اتهام جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن حركة حماس تستخدمه لشن هجمات.

وفي وقت سابق اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس باستغلال المستشفيات بشكل منهجي ضمن آلتها الحربية"، حيث نفت الحركة قيامها بذلك.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، "المستشفى الإندونيسي في غزة منشأة بناها إندونيسيون لأغراض إنسانية خالصة، ولخدمة الاحتياجات الطبية للفلسطينيين في غزة"، مضيفة أن المستشفى تديره السلطات الفلسطينية بمساعدة عدد قليل من المتطوعين الإندونيسيين، بحسب وكالة الأنباء الإندونيسية(أنتارا).

وأضافت الوزارة أن المستشفى "يعالج حاليا المرضى بأعداد تفوق طاقته بكثير".

وقال رئيس منظمة (إم.إي.آر-سي) التطوعية التي مولت المستشفى الإندونيسي، ساربيني عبد المراد، إن الوقود نفد من المستشفى و"انهار".

ودعت إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، إلى وقف فوري لإطلاق النار، كما أرسلت مساعدات إنسانية إلى غزة.

--(بترا)

رصد/أغ/أ م / س س

07/11/2023 10:11:22