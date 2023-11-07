نداء شرارة لـاليوم السابع: قلبى مرتبط بذوى الهمم والحجاب نعمة من الله

MENAFN - Youm7) قالت الفنانة والكاتبة الأردنية نداء شرارة ، إنه يجب على الإنسان أن يعمل على تحقيق أمنياته وطموحاته لتلبية رغباته، فإن الإنسان هو من يستطيع الوقف بين تحقيق هذا الطموح من عدمه، لأنه هو القادرة على المضى قدما نحو ما يريد تحقيقه، إذ أن أهم عوامل النجاح هو إثبات الذات أمام نفسه بصفة خاصة وأمام مجتمعه بصفة عامة.

وقالت نداء شرارة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، خلال مناقشة كتابة الأول "فى روحى نداء"، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولى للكتاب بدورته الـ42، إنها تعمل خلال الوقت الحالى على إطلاق أغنية جديدة بالمشاركة مع أطفال ذوى الهمم، نظرا لخبرتها السابقة فى التعامل معهم إذ كانت تعمل معلمة لهم فى بداية حياتها قبل دخولها عالم الفن والطرب، مؤكدة أنها تحرص على مواصلة العلاقات معهم حتى الآن، وهم السبب الأول فى تحفيزها على الدخول لعالم الطرب، وإنها تفكر جيدًا فى كتابة كتاب يتناول حياة ذوى الهمم.

نداء شرارة مع الزميل أحمد منصور

وحول وسائل التواصل الاجتماعى ودورها في انتشار الأعمال الأدبية والفنية خلال العصر الحالي، قالت نداء شرارة: بالطبع وسائل التواصل الاجتماعي في العصر الحالي ساهمت بشكل كبير في انتشار الأعمال الفنية والأدبية، على عكس الماضي حيث كان الوصول إلى المعلومة في غاية الصعوبة سواء صدور كتاب جديد، أو أغنية جديدة لأي مطرب من عمالقة الفن، ولهذا دائما أفكر كيف كان عمالقة الأدب والفن يروجون لأعمالهم في الزمن الجميل؟ بالطبع كانت هناك معاناة كبيرة لهم لكن في الأخير استطاعوا أن ينجحوا نجاحًا كبيرا والدليل أنهم لا يزالون حاضرين بيننا خلال العصر الحديث.

وخلال حديثها مع "اليوم السابع" تناولت تجربتها الغنائية فقالت الفنانة والكتابة الأردنية نداء شرارة: إن الفن يسرق الهدوء، وتجربتي الفنية كانت تحديا وخصوصا أننى أرتدى الحجاب، والحجاب كرم من الله، ودائما أريد أن أكون قريبة من الناس وأخشى أن أكون قدوة غير حسنة، وبالفعل أشعر بالسعادة عندما أشعر أن الناس تتعامل معى وكأننى واحدة منهم أو من فرد من العائلة.

كما أضافت نداء شرارة، أنها لم تواجه أى صعوبات خلال طرق كتابها بل بالعكس كل من حولي شجعني على الكتابة، ويجب على الإنسان أن يحقق انتصارا خلال حياته وبالنسبة لي إصدار الكتاب هو الانتصار الحقيقي حتى لو لم يطلع عليه أحد، مشيرة إلى أن الكتاب المقبل سيكون رواية بدأت كتابتها منذ فترة وسوف يكون مطروحا ربما خلال عام.

وأضافت نداء شرارة يجب على الإنسان أن يحب نفسه أكثر حتى يستطيع أن يحقق ما يريد وينجح فيما يقدمه، وقالت نداء شرارة ان كتاب " في روحي نداء" ليس الكتاب الأول لها وجاء بعد كتابة روايتين لكن بعد وفاة أخيها تغيرت فكرتها عن الكتابة وأصبحت أكثر عمقا وحزنا، لتستجمع فيه كل قوتها وطاقتها، وقررت أن تتحدى ذاتها بهذا الكتاب.

وأضافت أن إصدارها الأول يجمع عددا من التجارب التي مرت بها هي أو من تعرفهم، وأنه يلامس الجميع كون معظم الناس معرضين للمرور بمثل هذه التجارب على صعيد العاطفة والفقد والحرمان.