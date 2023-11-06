تعاون بين «إكبا» ومجموعة الرستماني في مجال الزراعة المستدامة

اتفق المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» ومجموعة الرستماني على بناء وتطوير مرافق التدريب والبحوث في المقر الرئيسي للمركز، وذلك لتقديم برامج تنمية القدرات التي تتناسب مع احتياجات مجموعة كبيرة من أصحاب المصلحة على المستويين المحلي والعالمي. وسوف تسهم الاتفاقية في بناء مساحة تعليمية وتدريبية مخصصة للمزارعين والمهندسين والمرشدين الزراعيين وغيرهم من المتخصصين في الزراعة والمجالات ذات الصلة.

وقع مذكرة التفاهم في مقر وزارة التغير المناخي والبيئة الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام لمركز «إكبا»، وحسن عبدالله الرستماني، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الرستماني، بحضور معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة.

وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري: يمثل تطوير القدرات والبحوث الزراعية أحد أهم التوجهات لدولة الإمارات من أجل تعزيز الأمن الغذائي الوطني وتطوير قطاع غذاء مستدام. وتركز الدولة على هذا القطاع تحديداً في دعم جهودها المناخية والبيئية المحلية والعالمية لقدرتها على خفض الانبعاثات وترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاج من المحاصيل. لذلك أطلقنا «برنامج مؤتمر الأطراف COP28 للنظم الغذائية والزراعة» ليكون على رأس مناقشاتنا خلال المؤتمر الذي ينطلق نهاية الشهر الجاري، والذي من خلاله ندعو العالم للتوقيع على «إعلان الإمارات حول النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي» لزيادة التعهدات العالمية للاستثمار في تلك النظم والمساهمة في القضاء على الجوع في العالم.

وأضافت: سعداء بالتعاون بين «إكبا» ومجموعة الرستماني، الذي يخدم توجهاتنا في ترسيخ نظم زراعة حديثة، ونشيد بالشراكة التي تفتح الباب أمام المزيد من التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتوظيف الطاقات والموارد لبناء قطاع زراعي قائم على الاستدامة في الإمارات. كما يسهم هذا التعاون في تحقيق رؤية الإمارات الرامية إلى تدريب الكفاءات المتسلحة بالعلم والمعرفة والتجارب لتحويل هذه التوجهات إلى واقع مثمر الآن وفي المستقبل.

وبموجب الاتفاقية، ستقدم مجموعة الرستماني الدعم لبناء مركز تدريب متخصص ومرفقين للبحوث في إكبا، مما يعزز من الإمكانات العلمية للمركز وزيادة فرص ومجالات تنمية القدرات التي يقدمها.

من جانبها، قالت الدكتورة طريفة الزعابي، المدير العام لـ«إكبا»: إننا سعداء بالتعاون مع مجموعة الرستماني للارتقاء ببرامج تنمية القدرات في مركزنا إلى مستوى جديد، حيث سيوفر الدعم المالي المقدم من المجموعة لـ«إكبا» على تلبية احتياجات عدد كبير من المستفيدين من دولة الإمارات وبلدان أخرى حول العالم. كما تتماشى هذه المبادرة مع الأجندة المحلية والدولية لدولة الإمارات لضمان الاستدامة البيئية وتعزيز الزراعة المستدامة من خلال نقل المعرفة والتكنولوجيا.

بدوره، قال مروان عبدالله الرستماني: نفتخر ونتشرف بالتعاون مع «إكبا» في العمل على أحد الأهداف الاستراتيجية الرئيسية لدولة الإمارات في مجال الزراعة المستدامة. هذه الاتفاقية تهدف نحو دعم الاستدامة البيئية والتي تعد إحدى الركائز الأساسية لوطننا المعطاء وذلك عن طريق استخدام أحدث التطورات في مجالات الأبحاث والتكنولوجيا.