حملة توعوية وضبطية لمستخدمي السكوتر الكهربائي والدراجات الهوائية في دبي

نظمت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي حملات ضبطية وفعاليات توعوية وإرشادات تثقيفية لسائقي الدراجات الهوائية ومستخدمي السكوتر الكهربائي، وشملت الفعاليات التوعوية العديد من الوسائل والقنوات بما في ذلك النزول الميداني المباشر والإعلانات التوعوية والإرشادية في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. وأكدت الجهتين سعيهما إلى تعميم رسائل التوعية المرورية إلى الجمهور، بما في ذلك سائقي الدراجات الهوائية ومستخدمي السكوتر الكهربائي، مما يدعم ذلك استراتيجية السلامة المرورية في دبي، واستراتيجية دبي مدينة صديقة للدراجات الهوائية.

وقال عبد الله يوسف آل علي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: "كثفت الهيئة بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي (شرطة دبي) حملاتها لتوعية سائقي الدراجات الهوائية ومستخدمي السكوتر الكهربائي باشتراطات السلامة المرورية وتعريفهم بمناطق ومواقع المسارات الخاصة بذلك، وذلك استعداداً لموسم الشتاء الذي يزداد فيه استخدام الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي".



وأضاف آل علي: "نفذنا ما يزيد عن 90 زيارة توعوية لمواقع وفعاليات مختلفة في إمارة دبي منذ بداية العام الجاري التقت من خلالها ما يزيد عن 3000 سائق للدراجات الهوائية ومستخدم للسكوتر الكهربائي، اطلعوا بشكل مباشر على المعلومات الخاصة بمستلزمات واشتراطات السلامة المرورية، واستمعوا إلى إرشادات ونصائح توعوية عن أسباب الحوادث المرورية وكيفية الوصول إلى مراكز الخدمة أو الإبلاغ عن أية مخالفات وتجاوزات".

وأكد آل علي على أهمية الالتزام باشتراطات السلامة المرورية ومن أهمها الالتزام بالسرعات المحددة التي تتغير حسب المنطقة، حيث أن الحد الأقصى للسرعة في المناطق السكنية والشواطئ هي 20 كلم/ساعة، وأن السرعة المحددة على مسار ميدان والشوارع المشتركة مع المركبات هي 30 كلم/ساعة، بينما تكون السرعات غير محددة على مسار سيح السلم والقدرة.

ومن جانبه أكد اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، سعي شرطة دبي في بث التوعية والثقافة المرورية في نفوس جميع مستخدمي الطريق بهدف الحد من الظواهر والسلوكيات الخاطئة والحد من الحوادث المرورية والخسائر البشرية على الطرق، منوهاً باهتمامها بإعطاء جميع مستخدمي الطريق من "سائقين، وركاب، ومشاة" حقوقهم في استخدام الطريق لتحقيق أعلى مستويات السلامة، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية من قبل مستخدمي الطريق، وجعل طرق الإمارة أكثر أمناً، مشيراً إلى أن شرطة دبي لا تألوا جهداً في سبيل تقديم الراحة لمستخدمي الطريق، وإشعارهم بالأمان من خلال التكثيف في عمليات الضبط المروري الذي يهدف إلى الحد من مخالفات قانون السير والمرور، وضبط السائقين المخالفين والمستهترين بأرواح مستخدمي الطريق، والتي ساهمت في تحقيق الأهداف المنشودة من ضبط أمن الطرق وتقليل حوادث الوفيات فيها.

وأشار إلى أنه تم توعية مستخدمي الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي بالقواعد والإرشادات المرورية الواجب اتباعها، والطرق والمسارات المسموح القيادة فيها، وكذلك الالتزام بكافة متطلبات الأمن والسلامة والإرشادات واللوائح المشار إليها في المناطق المسموح فيها لضمان حماية مستخدميها، بالإضافة إلى شروط ووسائل السلامة الواجب اتباعها عند قيادة هذا النوع من الدراجات والتي تتمثل في التقيد بالطرق والمسارات المسموح القيادة فيها، واحترام راكبيها لقوانين السير، ووضع خوذة تستوفي المعايير أثناء القيادة، إضافة إلى ارتداء السترة العاكسة أثناء القيادة، وتثبيت ضوء أبيض ساطع وعاكس عند مقدمة الدراجة، وضوء أحمر ساطع وعاكس للأنوار عند الجهة الخلفية، ويجب أن تكون الدراجات الهوائية مجهزة بمكابح صالحة.

وأضاف: كما كرمنا عدد من السائقين المثاليين الملتزمين بقانون السير والمرور تثمينا لجهودهم المؤثرة وبشكل كبير في خفض عدد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق.

وشملت الحملة إعلانات ورسائل توعوية في وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية، حيث تم نشر ما يزيد عن 276 (رسالة توعوية) في وسائل التواصل الاجتماعي منذ بداية العام الجاري. كما نشرت رسائل توعوية في 137 شاشة إعلانية بينها اللوحات الإعلانية الكبيرة في شوارع دبي، والشاشات الإلكترونية في مراكز خدمة المتعاملين التابعة للهيئة، وفي الشاشات الإلكترونية التابعة لشركاء هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي والشركات المشغلة للسكوتر والدراجات الهوائية بالإمارة.

وبلغ أعداد عدد الحاصلين على رخصة استخدام السكوتر الكهربائي في المسارات والمناطق المخصصة بلغ ما يزيد عن 63,516 مستخدم، منذ إطلاق المنصة في أواخر شهر أبريل 2022. وعلى سائقي الدراجات ومستخدمي السكوتر الكهربائي زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة الطرق والمواصلات للحصول على تصاريح مجانية تؤهلهم لاستخدام هذا النوع من وسائل التنقّل المرن في المناطق والشوارع التي حددتها الهيئة لاستخدام السكوتر. ويضم الموقع كافة المعلومات حول مواقع المسارات واشتراطات السلامة المرورية.

للاطلاع على قائمة المخالفات، الرجاء الدخول إلى الرابط أدناه الخاص بقرار المجلس التنفيذي رقم (13(لسنة 2022:

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