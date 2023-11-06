MENAFN - Amman Net)إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، وفق تغريدة للملك عبد الله الثاني عبر منصة إكسالملكة رانيا العبدالله، تحث على دعوة جماعية لوقف إطلاق النار في غزة، منددة بـ"الوضع الإنساني الكارثي" في القطاعاستشهاد شاب، صباح الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة القدس المحتلة.جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة المحاصر، تتركز معظمها على الشريط الغربي والشمالي الغربي لمدينة غزة.مسؤولو الوكالات الرئيسية التابعة للأمم المتحدة، يصدرون بيانا مشتركا نادرا يطالبون فيه بـ "وقف فوري إنساني لإطلاق النار" في العدوان الإسرائيلي على غزة.مجلس الأمن الدولي يعقد مساء اليوم مشاورات مغلقة بدعوة من الإمارات والصين لبحث الوضع في غزة بعد الهجوم على مستشفى الشفاء والهجمات المتكررة على مخيم جباليا للاجئينتكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. "عبود الغزاوي".. فتى فلسطيني يحارب الاحتلال بالسخرية (شاهد) 11/06/2023 - 11:57 عمان ن

تزامنًا مع القصف الإسرائيلي المكثف على الأطفال والمدنيين بغزة، استطاع الطفل الغزاوي عبد الرحمن الشهير بعبود في أن يخطف قلوب الجمهور بأسلوبه الكوميدي في عرض العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث لم تمنعه ظروف الحرب في أن يتناول القصف الإسرائيلي بأسلوب كوميدي.

يعتمد عبود الفلسطيني على السخرية من جرم إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني، وأطلق عليه رواد السوشيال ميديا المراسل الطفل، ولقب نفسه بـ أفضل مراسل في العالم.

وينقل عبود الغزاوي الأوضاع في غزة بالصوت والصورة وبطريقة مختلفة للغاية، فيسخر من القصف الإسرائيلي وجنود الاحتلال.

وحازت فيديوهات عبود الفلسطيني على إعجاب واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ويحلم عبود العزاوي، أنّ يكون صحفيًا في المستقبل، لينقل للعالم وحشية الاحتلال الإسرائيلي والصورة الحقيقية للفلسطينيين، الذين يفقدون كل يوم العديد من الشهداء.

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