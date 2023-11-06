(MENAFN
- Amman Net)
إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، وفق تغريدة للملك عبد الله الثاني عبر منصة إكس
الملكة رانيا العبدالله، تحث على دعوة جماعية لوقف إطلاق النار في غزة، منددة بـ"الوضع الإنساني الكارثي" في القطاع
استشهاد شاب، صباح الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة القدس المحتلة.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة المحاصر، تتركز معظمها على الشريط الغربي والشمالي الغربي لمدينة غزة.
مسؤولو الوكالات الرئيسية التابعة للأمم المتحدة، يصدرون بيانا مشتركا نادرا يطالبون فيه بـ "وقف فوري إنساني لإطلاق النار" في العدوان الإسرائيلي على غزة.
مجلس الأمن الدولي يعقد مساء اليوم مشاورات مغلقة بدعوة من الإمارات والصين لبحث الوضع في غزة بعد الهجوم على مستشفى الشفاء والهجمات المتكررة على مخيم جباليا للاجئين
تكون الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. "عبود الغزاوي".. فتى فلسطيني يحارب الاحتلال بالسخرية (شاهد) 11/06/2023 - 11:57 عمان ن
تزامنًا مع القصف الإسرائيلي المكثف على الأطفال والمدنيين بغزة، استطاع الطفل الغزاوي عبد الرحمن الشهير بعبود في أن يخطف قلوب الجمهور بأسلوبه الكوميدي في عرض العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث لم تمنعه ظروف الحرب في أن يتناول القصف الإسرائيلي بأسلوب كوميدي.
يعتمد عبود الفلسطيني على السخرية من جرم إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني، وأطلق عليه رواد السوشيال ميديا المراسل الطفل، ولقب نفسه بـ أفضل مراسل في العالم.
وينقل عبود الغزاوي الأوضاع في غزة بالصوت والصورة وبطريقة مختلفة للغاية، فيسخر من القصف الإسرائيلي وجنود الاحتلال.
وحازت فيديوهات عبود الفلسطيني على إعجاب واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
ويحلم عبود العزاوي، أنّ يكون صحفيًا في المستقبل، لينقل للعالم وحشية الاحتلال الإسرائيلي والصورة الحقيقية للفلسطينيين، الذين يفقدون كل يوم العديد من الشهداء.
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