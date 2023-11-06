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عبود الغزاوي.. فتى فلسطيني يحارب الاحتلال بالسخرية (شاهد)

11/6/2023 6:14:08 AM
(MENAFN- Amman Net)
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    تزامنًا مع القصف الإسرائيلي المكثف على الأطفال والمدنيين بغزة، استطاع الطفل الغزاوي عبد الرحمن الشهير بعبود في أن يخطف قلوب الجمهور بأسلوبه الكوميدي في عرض العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث لم تمنعه ظروف الحرب في أن يتناول القصف الإسرائيلي بأسلوب كوميدي.

    يعتمد عبود الفلسطيني على السخرية من جرم إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني، وأطلق عليه رواد السوشيال ميديا المراسل الطفل، ولقب نفسه بـ أفضل مراسل في العالم.

    وينقل عبود الغزاوي الأوضاع في غزة بالصوت والصورة وبطريقة مختلفة للغاية، فيسخر من القصف الإسرائيلي وجنود الاحتلال.

    وحازت فيديوهات عبود الفلسطيني على إعجاب واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

    ويحلم عبود العزاوي، أنّ يكون صحفيًا في المستقبل، لينقل للعالم وحشية الاحتلال الإسرائيلي والصورة الحقيقية للفلسطينيين، الذين يفقدون كل يوم العديد من الشهداء.

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