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جهاز رنين مغناطيسي يسحق ممرضة

11/5/2023 2:17:48 PM
(MENAFN- Al Watan) أصيبت ممرضة بجروح خطيرة بعد أن سحقتها آلة التصوير بالرنين المغناطيسي في حادث غريب، ووقع الحادث المروّع في فبراير، وتم تسجيله في تحقيق إدارة السلامة والصحة المهنية الصادر أخيرًا، الذي شمل مركز ريدوود سيتي الطبي في ريدوود بولاية كاليفورنيا الأمريكية.
ووفقًا للتقرير، فإن القوة المغناطيسية لجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي تسببت في سحب السرير بشكل لا يمكن السيطرة عليه داخل الجهاز، وأصبحت الممرضة، آينا سرفانتس، عالقة بين السرير والآلة، ما أدى إلى إصابتها بجروح ساحقة.
وقالت آينا: ((لقد تم دفعي من السرير))، مشيرةً إلى أنها كانت تركض إلى الوراء، وشملت إصابات السيدة سرفانتس تمزقًا شديدًا تطلب إجراء عملية جراحية لتركيب مسمارين، وسقط المريض من سرير المستشفى أثناء الحادث، لكنه لم يُصَبْ بأذى.
وكشفت النتائج التي توصلت إليها إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا أن المستشفى فشل في تقديم الخدمات الإشعاعية بطريقة آمنة.

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