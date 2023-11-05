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إرشادات صحية لتناول الشوكولاتة

11/5/2023 2:14:08 PM
(MENAFN- Al Watan) تعتبر الشوكولاتة الداكنة، أكثر أنواع الشوكولاتة فائدة للصحة، لأنها تحتوي على كمية قليلة من السكر، ونسبة عالية من الكاكاو، وتشير الدكتورة مارغريتا أميليتشكينا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي إلى عدة نقاط مهمة:
- الشوكولاتة المحتوية على الحليب وخاصة البيضاء منها هي الأقل فائدة للصحة لأنها تحتوي على نسبة منخفضة من الكاكاو، وكمية كبيرة من السكر.
- يمكن أن تكون الشوكولاتة المحلاة بديلا جيدا للشخص الذي يحاول تقليل السعرات الحرارية التي يتناولها.
- لا ينصح بتناول الشوكولاتة المحلاة بكثرة بسبب الآثار الجانبية لهذه المحليات، حيث تسبب الانتفاخ والغثيان والإسهال.
- لا ينصح بتناول أكثر من 30 غراما من الشوكولاتة الداكنة أو 15-20 غراما من شوكولاتة الحليب في اليوم.
- عند الإفراط في تناول الشوكولاتة، يزداد خطر ارتفاع نسبة السكر والدهون المشبعة في النظام الغذائي، مما يزيد الوزن، ويطور مرض السكري وأمراض القلب.
- لا ينصح بإعطاء الشوكولاتة للأطفال دون الثالثة من العمر، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من داء السكري، أو من الحساسية.
- يجب على من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم تناول الشوكولاتة بحذر لأنها تحتوي على الكافيين.

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