إرشادات صحية لتناول الشوكولاتة

(MENAFN
- Al Watan) تعتبر الشوكولاتة الداكنة، أكثر أنواع الشوكولاتة فائدة للصحة، لأنها تحتوي على كمية قليلة من السكر، ونسبة عالية من الكاكاو، وتشير الدكتورة مارغريتا أميليتشكينا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي إلى عدة نقاط مهمة:
- الشوكولاتة المحتوية على الحليب وخاصة البيضاء منها هي الأقل فائدة للصحة لأنها تحتوي على نسبة منخفضة من الكاكاو، وكمية كبيرة من السكر.
- يمكن أن تكون الشوكولاتة المحلاة بديلا جيدا للشخص الذي يحاول تقليل السعرات الحرارية التي يتناولها.
- لا ينصح بتناول الشوكولاتة المحلاة بكثرة بسبب الآثار الجانبية لهذه المحليات، حيث تسبب الانتفاخ والغثيان والإسهال.
- لا ينصح بتناول أكثر من 30 غراما من الشوكولاتة الداكنة أو 15-20 غراما من شوكولاتة الحليب في اليوم.
- عند الإفراط في تناول الشوكولاتة، يزداد خطر ارتفاع نسبة السكر والدهون المشبعة في النظام الغذائي، مما يزيد الوزن، ويطور مرض السكري وأمراض القلب.
- لا ينصح بإعطاء الشوكولاتة للأطفال دون الثالثة من العمر، وكذلك الأشخاص الذين يعانون من داء السكري، أو من الحساسية.
- يجب على من يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم تناول الشوكولاتة بحذر لأنها تحتوي على الكافيين.
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